NAPOLI, GLI ‘SCROCCONI’ IN FILA AI TORNELLI DEL TRENO/ Video, ecco tutti quelli che entrano senza pagare

Un video girato in una stazione poco lontano da Napoli mostra come dozzine di persone entrino senza pagare il biglietto, uno scandalo ormai sistematico in Italia

22 agosto 2018 Paolo Vites

Succede anche a Milano, anche se non in modo così pacchianamente pubblico come a Napoli. Quante volte mentre state infilando il vostro biglietto nel tornello o state facendo scivolare l’abbonamento sul lettore elettronico, sentite qualcuno dietro le spalle e dopo che avete passato la barriera vedete sfilare dietro di voi una ma anche più persone che bellamente entrano in metropolitana senza pagare. Il video pubblicato oggi da vari media mostra invece cosa succede alla stazione di Torregaveta a Bacoli a poca distanza da Napoli. Si vedono dozzine di persone ferme davanti ai tornelli e qualcuno che dice ridacchiando: forza uno che lo faccia (il biglietto).

IL VIDEO "CHOC" DEGLI SCROCCONI

E appena “uno” lo fa (il biglietto) e passa, eccoli tutti infilarsi dietro di lui e entrare “alla portoghese” cioè senza pagare. Il tutto mentre ridono alla grande. Addirittura qualcuno prende in giro chi sta comprando il biglietto. Non è malcostume, quanto succede qui e in centinaia di altre città italiane, ma beffa delinquenziale nei confronti dello stato e di tutti i cittadini onesti che pagano il loro biglietto. Poi ovviamente chi gestisce i trasporti deve continuamente aumentare il prezzo dei biglietti per coprire la morosità dei tanti. Come diceva il napoletano Totò.. “e io pago…”. Ma anche le amministrazioni sono colpevoli nel lasciar correre questo malcostume: se solo ci fossero dei sorveglianti presenti. Il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, ha denunciato l’accaduto al presidente dell’Eav, l’azienda di trasporto pubblico competente.





