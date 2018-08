Nel parcheggio di Malpensa ‘scompaiono’ le auto/ Cliente attende 16 ore, poi ‘riappare’ auto con 330 km in più

Tornati dalle ferie, a Malpensa, i viaggiatori rimangono senza macchina, uno di questi attende 16 ore e ritrova l'auto con 330 chilometri in più. Lo strano caso

A Malpensa, il parcheggiatore non trova più le auto

Un caso assurdo si è registrato negli ultimi giorni in un parcheggio custodito di Malpensa, dove, ogni giorno e ogni notte, i viaggiatori lasciano la propria auto prima di partire per le più disparate mete. A raccontare l’accaduto è stato Mirko Reale Ruffino che l’8 agosto aveva deciso di lasciare la sua auto all’Easy Parking di Somma Lombardo, a pochi minuti dall’aeroporto di Malpensa, per poi partire per il mare insieme alla fidanzata. Dopo le ferie, tornato a Milano il 19 agosto, Mirko si è recato al parcheggio, ma dell’auto non si avevano notizie. Per riprendere la sua autovettura ha dovuto attendere ben 16 ore. Ma l’assurdo caso non è finito: il proprietario si è accorto che la macchina segnava 330 chilometri in più rispetto a una settimana prima.

NON È IL PRIMO CASO

Mirko ha presentato immediatamente una denuncia alla questura di Lecco, dove vive, dal momento che i responsabili del parcheggio hanno fatto attendere il cliente 16 ore, costringendolo a passare lì la notte. Durante la serata, poi, ha scoperto che l’auto si trovava a Magnano, a casa del proprietario del parcheggio, a 16 km di distanza. Una volta arrivato sul posto Mirko ha ritrovato la sua auto, ma le chiavi erano scomparse e solo l’arrivo di un parente con la copia di scorta gli ha permesso di tornare a casa. Il caso, però, è accaduto a numerosi clienti, circa una cinquantina e per questa ragione sono dovuti intervenire anche i carabinieri. Lo stesso Ruffino ha raccontato che le pattuglie hanno cercato le auto per tutte le vie di Somma Lombardo: le hanno trovate, alcune anche con la multa.

