PALERMO, OMICIDIO IN VIA SFERRACAVALLO/ Ultime notizie, 43enne ucciso dopo lite fra conomini

Palermo, ucciso un 43enne in via Sferracavallo: una lite fra condomini è stata fatale a Cosimo D'Aleo, ucciso con due colpi di pistola intorno alle 20.30 di martedì

22 agosto 2018 Fabio Belli

Omicidio a Palermo in via Sferracavallo

Omicidio a Palermo in via Sferracavallo, intorno alle 20.30 di martedì 21 agosto 2018. Una sparatoria è stata fatale al 43enne Cosimo D'Aleo, ucciso per quelli che, dopo i primi rilievi dei poliziotti accorsi sul posto, sembra essere stata in realtà una banale lite condominale. E la polizia sarebbe già a caccia di quello che è considerato il responsabile dei colpi fatali per il 43enne D'Aleo: si tratterebbe di un condomino sessantenne del civico 130 di via Sferracavallo, Piero Billitteri, che si è dato alla fuga sulla sua Ford dopo essersi inizialmente barricato all'interno della sua abitazione. La polizia cerca l'omicida ma l'intervento si è rivelato particolarmente problematica a causa del nubifragio che ha colpito Palermo, allagando anche via Sferracavallo.

L'OMICIDA IN FUGA

Secondo le prime testimonianze dei condomini di via Sferracavallo, le liti tra D'Aleo e Billitteri proseguivano da tempo, ma hanno raggiunto il culmine nella serata di martedì perché D'Aleo aveva deciso di arrostire della carne, col fumo che avrebbe disturbato Billitteri. Ne è nato un pesante alterco, con il 60enne che ha preso la pistola che teneva in casa (da verificare se detenuta regolarmente) ed ha sparato a sangue freddo al vicino, davanti alla moglie. Dopodiché, la fuga che prosegue anche in queste ore, con la polizia sulle tracce dell'omicida ma che ancora non è riuscita a bloccarlo. Non è stato comunicato se Billitteri è ancora armato o se è fuggito senza portare con se la pistola.

