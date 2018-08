Parma, picchiata dal marito: salvata in strada dalla polizia/ Scalza e sotto choc, botte davanti alla figlia

Parma, picchiata dal marito scappa in strada: salvata dalla polizia. Scalza ed in evidente stato di choc la donna ha confidato le violenze avvenute davanti alla figlia minore.

22 agosto 2018 Emanuela Longo

Parma, picchiata dal marito: salvata dalla polizia

Ancora un episodio di violenza su una donna, quello che arriva da Parma, dove questa mattina, intorno alle 12:30, una pattuglia del servizio locale si è imbattuta in una donna per strada, scalza ed in evidente stato di choc. Dopo essersi confidata con gli agenti, in lacrime ha raccontato si essere stata picchiata dal marito convivente. Quella non sarebbe stata la prima violenza a suo carico da parte del coniuge. La vicenda è stata resa nota da Repubblica.it che ha spiegato come, dopo la confidenza della presunta vittima, la stessa sia stata trasportata dagli operatori del 118 al pronto soccorso del Maggiore ed in contemporanea è stato attivato il reparto Nav – Nucleo antiviolenza della polizia municipale i cui agenti hanno raggiunto la donna in ospedale. Dopo essere stata sottoposta a tutte le cure del caso, la donna ha svelato agli agenti gli anni di lunghi soprusi e violenze da parte del marito contro il quale ha sporto denuncia. Nell’ultima occasione, il coniuge l’avrebbe picchiata in presenza della famiglia minore e per questo madre e figlia sono state inserite nel sistema di protezione per le vittime di violenza istituito dal Comune della città di Parma. Il presunto marito violento, invece, dovrà rispondere delle accuse di fronte alla giustizia.

VIOLENZE DOMESTICHE SULLE DONNE IN AUMENTO

Negli ultimi anni i dati non solo relativi a Parma ma all’Italia intera relativi ai casi di violenza ed abusi verso soggetti più deboli sarebbero tali da far riflettere. Come spiega una nota del Comune, il solo reparto Nav ha fatto registrare un aumento dei casi relativi a situazioni di violenza, con un incremento del 10% rispetto allo scorso anno. Occorrerà attendere la fine del 2018 per tirare le somme ma, come si legge nella nota, “anche se il fenomeno della violenza di genere, domestica, e a danno di minori è oggi molto più discusso e portato a conoscenza delle istituzioni da parte delle vittime, tuttavia si tratta di un fenomeno che, purtroppo, non accenna a diminuire". Nel caso odierno è stato fondamentale l’intervento della Municipale che è riuscita ad agire tempestivamente e tutelare una donna vittima di violenza domestica avvenuta in presenza di una minore. Ad esprimersi sull’episodio è stato anche l’assessore alla Sicurezza Cristiano Casa che si è congratulato agli agenti ed agli uomini del Nucleo antiviolenza.

© Riproduzione Riservata.