Precipita dalla Serriera dell'Autaret: morto alpinista 76enne/ Caduto in un dirupo a 2500 metri di quota

Precipita dalla Serriera dell'Autaret: morto alpinista 76enne di Alba, caduto in un dirupo a 2500 metri di quota. Era in cordata con altre due persone ora sotto choc.

22 agosto 2018 Emanuela Longo

Precipita dalla Serriera dell'Autaret: morto alpinista (Pixabay)

E’ un’estate drammatica sul piano degli incidente in montagna, molti dei quali si sono rivelati tristemente mortali. L’ultimo è avvenuto questa mattina sulla Serriera dell'Autaret, in Valle Stura, nel Cuneese. Un alpinista di 76 anni residente ad Alba si trovava in cordata con altri colleghi quando per cause ancora tutte da accertare è precipitato in un dirupo a quota 2500 metri. Secondo quanto riportato dal portale TargatoCn.it, tre alpinisti stavano scalando sulla Serriera dell'Autaret nel comune di Vinadio quando uno di loro è precipitato. La caduta per l’anziano uomo si è rivelata mortale e nonostante l’arrivo dei soccorsi non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso. L’allarme sarebbe stato lanciato poco prima delle 11.30 di oggi e a gestire l’intervento ad alta quota è stata la centrale operativa del CNSAS, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Sul posto anche un elicottero del 118 di Torino con a bordo un medico, un infermiere ed un tecnico del soccorso alpino. Le operazioni di soccorso sarebbero state piuttosto lunghe e molto complesse.

I DUE COMPAGNI SOTTO CHOC

Per l’alpinista 76enne non ci sarebbe stato nulla da fare: la sua caduta in un dirupo gli sarebbe costata la vita. Secondo quanto riferito dal quotidiano La Stampa, l’uomo si chiamava Giuseppe Bosio ed era un ex idraulico e socio del Cai con la grande passione per la montagna. A costatare il suo decesso sarebbero stati proprio il medico e l'infermiere dell'equipe che si sono calati sul luogo dell'incidente, senza però alcuna buona notizia per il resto della cordata in seguito alle manovre avanzate di rianimazione. Mentre si procedeva con le operazioni di recupero della salma dell’anziano alpinista, il tecnico del soccorso alpino si occupava del recupero dei compagni, fortunatamente illesi. I due, in evidente stato di choc, si trovavano in un punto pericoloso ma sono stati messi al sicuro. Il magistrato di turno si è occupato di autorizzare il prelevamento della salma della vittima e la sua consegna alle forze dell'ordine per tutte le operazioni di polizia giudiziaria.

© Riproduzione Riservata.