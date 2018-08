Roma, ha un malore alla guida e si schianta: morto 48enne/ Ultime notizie, tragico incidente a Malagrotta

Immagine di repertorio (LaPresse)

Roma, ha un malore alla guida e si schianta: morto 48enne. Il tragico incidente ha avuto luogo ieri sera, martedì 21 agosto 2018, in via Malnome nella zona Malagrotta: secondo quanto riportato dai colleghi di Repubblica, la vittima si trovava a bordo della sua automobile Lancia Ypsilon quando ad un certo punto sembrerebbe aver accusato un malore: la sua vettura è terminata fuori strada, finendo la sua corsa contro una recinzione metallica. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare: i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Intervenuti inoltre i poliziotti del Gruppo Marconi per effettuare i rilievi del caso, in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente mortale.

MALORE ALLA GUIDA: SCHIANTO FATALE PER 48ENNE ITALIANO

Non sono state rese note le generalità della vittima, un italiano di 48 anni. Secondo quanto confermato dai colleghi del Corriere della Città, il malore accusato dall’uomo sarebbe compatibile con la dinamica dell’improvvisa uscita di strada dalla carreggiata del mezzo. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sulle indagini delle forze dell’ordine. Un episodio che ricorda molto da vicino quanto accaduto a Caserta, sull’Asse Mediano all’altezza dell’uscita Casaluce – Frignano. Un uomo di settanta anni si è sentito male mentre era alla guida della sua vettura, finendo contro il guardrail: anche in questo caso, nonostante il pronto intervento dell’ambulanza del 118 e i tentativi di rianimazione dei sanitari, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

