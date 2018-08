Salvini contro Saviano, "è tornato con le sue fesserie"/ Lo scrittore, "ministro Mala Vita rischia il carcere"

Salvini contro Saviano sui migranti: il ministro, "finisce l'estate e tornano le sue fesserie". Lo scrittore replica, "ministro della Mala Vita, se viola la Costituzione c'è il carcere"

Roberto Saviano (foto da Lapresse)

Sembrano proprio non riuscire l'uno a fare a meno dell'altro Matteo Salvini e Roberto Saviano, il ministro dell'Interno e lo scrittore che da mesi si stanno scontrando su più fronti del dibattito politico, uno su tutti quello della gestione dei migranti. L'ultima polemica tra i due ha preso le mosse dal caso della nave Diciotti, l'imbarcazione della Guardia Costiera italiana che da 6 giorni vede a bordo 177 migranti in attesa di un porto in cui essere lasciati sbarcare. Da questo punto di vista il titolare del Viminale non sembra sentirci e lo scrittore di Gomorra dal suo profilo Facebook è andato all'attacco:"La legge prevede che un soggetto possa rimanere nella disponibilità della polizia giudiziaria (tale è la guardia costiera) per un termine massimo di 48 ore. Trascorso questo tempo, senza la convalida di un giudice, siamo al cospetto di un sequestro di persona. È vero o no, quanto affermo, Procuratore della Repubblica di Catania, dottor Carmelo Zuccaro? lo chiedo a lei perché, almeno questa volta, è competente a procedere. Se questa situazione fosse effettivamente dovuta ad atti formali del ministero degli Interni (mi permetto di suggerirle di approfondire con attenzione questa circostanza), si saprebbe già sin da ora chi è il mandante di questo sequestro di persona “di Stato”. Ma se nessuno procede, ci troveremo al cospetto di una grave omissione di atti di ufficio che, ledendo il principio di separazione tra i poteri dello Stato, mette l’Italia al di fuori della civiltà giuridica". La risposta di Salvini? Non si è fatta attendere...

BOTTA E RISPOSTA SUI SOCIAL

A qualche ora di distanza dal post di Roberto Saviano, in cui lo scrittore parlava di "sequestro di persona di Stato" in relazione alla decisione del ministro dell'Interno di tenere ormeggiata a Catania la nave Diciotti senza consentire lo sbarco dei 177 migranti a bordo, è arrivata la replica di Matteo Salvini a mezzo Twitter. Dal suo account, il titolare del Viminale ha cinguettato:"Finisce l’estate e tornano le fesserie di Saviano! Vi era mancato? A me no". Finita qui? Macché! Saviano ha controreplicato:"Ministro della Mala Vita, lei oggi gode di un grande consenso popolare, che però cavalca come un’onda, pronta a richiudersi su di lei. Ricordi che ha giurato sulla Costituzione e quando la viola in maniera palese e continuata, come sta facendo con la nave Diciotti, non si parla più di politica ma di eversione. E per quella c’è il carcere". Salvini cederà alla tentazione di avere l'ultima parola?

