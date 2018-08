San Polo di Torrile, omicidio tra vicini di casa/ Ultime notizie Parma 44enne picchiata, accoltellata e uccisa

Femminicidio in provincia di Parma, a San Polo di Torrile: 44enne picchiata e uccisa, arrestato un 36enne di origine cinese che sarebbe indicato come l'omicida

22 agosto 2018 Fabio Belli

Filomena Cataldi, uccisa a Parma

Ancora un femminicidio, stavolta nel pomeriggio di mercoledì 22 agosto in provincia di Parma, nella cittadina di San Polo di Torrile: a perdere la vita è stata una 44enne, Filomena Cataldi, residente in via Romagnoli, che avrebbe avuto una furibonda lite con un cittadino di origine cinese, di 36 anni. La lite è stata molto violenta anche se non si conoscono ancora le motivazioni che l'hanno scatenata. La Cataldi era un'impiegata di un'azienda alimentare del luogo, e durante l'alterco sarebbe stata picchiata violentemente con un oggetto contundente, ed i colpi alla testa sono stati per lei fatali. I carabinieri sono immediatamente intervenuti ed il 36enne cinese è stato già arrestato, anche se non ha ancora fornito spiegazioni sul suo terribile gesto, pur essendo stato direttamente lui a chiamare le forze dell'ordine.

COMPORTAMENTI VIOLENTI GIA' IN PASSATO

Non è la prima volta che il 36enne cinese aveva avuto comportamenti violenti segnalati dai vicini di casa, con liti che avevano coinvolto spesso la moglie oltre che buona parte del vicinato. Nei confronti dell'omicida non risultano precedenti denunce alle forze dell'ordine, ma le lamentele non mancavano tanto che un residente del palazzo in via Romagnoli aveva affermato di aver pensato al trasloco proprio a causa dei comportamenti spesso violenti dell'uomo. Filomena Cataldo era sposata ed era molto conosciuta a San Polo di Torrile, con molti abitanti locali rimasti attoniti dalla notizia del brutale omicidio della donna. L'interrogatorio dell'omicida sarà fondamentale per capire quantomeno quali siano stati i motivi scatenanti della lite, considerando che non risultano testimonianze di precedenti liti con la Cataldi.

© Riproduzione Riservata.