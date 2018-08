TORRENTE RAGANELLO, 10 MORTI NELLA TRAGEDIA/ Parco Pollino, ultime notizie: Borrelli “ignorata allerta gialla”

Tragedia Parco del Pollino, piena torrente Raganello fa 10 morti: i nomi e le ultime notizie. Borrelli (Protezione Civile) a Civita: "strage evitabile, allerta gialla è stata ignorata"

22 agosto 2018 Niccolò Magnani

Tragedia Parco del Pollino, torrente Raganello (LaPresse)

La tragedia del torrente Raganello (qui tutti i dettagli e i nomi delle vittime, ndr) poteva essere evitata: così ha spiegato oggi a Civita (Cosenza) il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, intervenuto con le autorità locali in una riunione tecnico-operativa dopo la tremenda tragedia che ha causato 10 morti tra gli escursionisti (morta anche una guida, qui il suo profilo e un breve approfondimento su di lui). «C’era un'allerta gialla che è stata ignorata. L'allerta gialla prevede anche esondazioni improvvise e la Calabria, in questo senso, e' particolarmente predisposta», ha ricordato il capo della Protezione Civile, dopo aver pianto le vittime e chiesto a tutta la comunità di Civita la massima vicinanza ai familiari per poter ripartire dopo la tragedia. In conclusione, Borrelli ha spiegato che «evidentemente c'è stata una sottovalutazione del rischio da parte degli escursionisti che si trovavano nelle Gole del Raganello». Sono intanto state aperte due inchieste separate dalla Procura di Castrovillari e una amministrativa annunciata ieri dal ministro dell’Ambiente, Sergio Costa: «cercheranno di accertare responsabilità ed omissioni che hanno provocato la morte di dieci persone straziate dalla furia improvvisa del torrente Raganello», riporta Repubblica.

DAL PAPA ALLE VITTIME: “VI AFFIDO ALLA MISERICORDIA DI DIO”

I corpi delle vittime saranno sepolti domani nelle varie rispettive località di origine, ma intanto a Civita si prova a guardare avanti: «Chi ci verrà più nelle gole, tra la paura per quello che è successo e le regole che metteranno?», si chiedono i paesani davanti ai media giunti in massa in questi giorni durante i soccorsi per i dispersi nelle gole. Oggi dal Vaticano è giunto anche il saluto e la preghiera del Santo Padre Papa Francesco che al termine dell’Udienza Generale ha voluto ricordare le vittime e le famiglie della tragedia del Parco Pollino: «Nel salutare i pellegrini di lingua italiana, il mio pensiero va alla tragedia, avvenuta nei giorni scorsi in Calabria nei pressi del torrente Raganello, dove hanno perso la vita escursionisti provenienti da varie Regioni d'Italia. Mentre affido alla bontà misericordiosa di Dio quanti sono drammaticamente scomparsi, esprimo la mia spirituale vicinanza ai loro familiari, come anche ai feriti». In questo focus raccontiamo alcune delle storie di queste 10 vittime (44 in tutto i travolti dalla iena, 23 i salvati, 11 i feriti), ecco intanto tutti i nomi: Antonio De Rasis, Gianfranco Fumarola, Antonio Santopaolo e la moglie Carmela Tammaro, Maria Immacolata Marrazzo, i fidanzati Carlo Maurici e Valentina Venditti, Paola Romagnoli, le amiche Miriam Mezzala e Claudia Giampietro.

© Riproduzione Riservata.