Tartaruga azzannatrice trovata in un parco nel Milanese. Ultime notizie Arconate: è pericolosa per l’uomo e può arrivare ad abbattere anche un cane di piccola taglia

Si saranno sicuramente spaventati i cittadini di Arconate, paese in provincia di Milano, che nella serata di ieri hanno avvistato una tartaruga particolare. Lunga circa 40 centimetri, si tratta della specie azzannatrice, che può anche risultare pericolosa per l’uomo. L’avvistamento è avvenuto in un parchetto, e subito dopo la scoperta i passanti hanno allertato i carabinieri della compagnia di Busto Garolfo, che hanno quindi catturato l’animale per poi portarlo in caserma e affidarlo ai militari della Guardia Forestale del Nucleo recupero animali selvatici. Nel contempo sono iniziate le indagini per risalire al proprietario della tartaruga in questione.

PUO’ UCCIDERE UN CANE

In base alla Legge Speciale 150 del '93 sulla "commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica", colui che era in possesso dell’animale avrebbe dovuto avere più cura, assicurandosi che non scappasse. La tartaruga azzannatrice, detta anche Chelidra serpentina, può risultare molto pericolosa essendo dotata di un becco estremamente forte, e può mordere sia l’uomo, quindi gli altri animali, arrivando ad abbattere anche un cane di piccola taglia.

