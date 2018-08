Terremoto in Puglia, M 3.1 a Foggia/ Ultime notizie, trema la Costa Garganica: doppia scossa nel pomeriggio

Terremoto in Puglia: doppia scossa di M 3.1 e M 2.1 sulla Costa Garganica (Foggia) nel pomeriggio di oggi. I comuni coinvolti e le notizie INGV in tempo reale.

22 agosto 2018 Emanuela Longo

Terremoto in Puglia (Foto Pixabay)

Ancora paura sulla costa Garganica, a Foggia, in seguito ad una doppia scossa di terremoto registrata nel pomeriggio di oggi, mercoledì 22 agosto. Secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la prima scossa è stata registrata alle 16.20 ed ha avuto una magnitudo di 3.1 della Scala Richter. Le coordinate geografiche sono state le seguenti: 42.02 di latitudine e 15.55 di longitudine, ad una profondità di appena 4 km. Il sisma è stato localizzato esattamente a 42 km a Nord Est di San Severo ed a 55 km a Nord Ovest di Manfredonia e 65 km da Foggia. Si tratta di un terremoto localizzato dunque in pieno mare e che è stato avvertito distintamente dalle Isole Tremiti, prossime all'epicentro. Otto minuti dopo la prima scossa è stata registrata una seconda di entità inferiore, ovvero magnitudo 2.1 della Scala Richter. Il punto esatto è ancora la Costa Garganica e le coordinate geografiche sono state le medesime, mentre l'ipocentro è stato di 10 km di profondità. Anche in questo caso i Comuni rientranti nella zona rossa e distanti appena 10 km dall'epicentro sono state le Isole Tremiti. Non si segnalano danni a cose e/o a persone.

TERREMOTO IN PUGLIA: FOGGIA E GLI EFFETTI DEL SISMA DI CAMPOBASSO

La notte dello scorso 18 agosto la Puglia e in particolare il Gargano era stato interessato da una nuova scossa di terremoto di magnitudo 2.9 registrato esattamente in piena notte, intorno alle 3. In quel caso il sisma, oltre ad essere avvertito nelle Isola Tremiti era stato avvertito anche nei comuni tra Vieste e Termoli, nel Molisano. La scossa era stata di lieve entità e non aveva fatto registrare danni a cose e/o a persone ed aveva rappresentato la quarta scossa avvertita in pochi giorni in Capitanata, per effetto dello sciame sismico presente in Molise. La scossa di terremoto di magnitudo 5.2 registrata in provincia di Campobasso nei giorni scorsi, infatti, era stata avvertita distintamente anche a Foggia ed in molti altri comuni della provincia, in particolare sul Gargano dove molte persone si erano riverse in strada. In quel caso erano stati in particolare i comuni di San Severo, Foggia e Manfredonia ad avvertire il forte sisma di Montecilfone.

© Riproduzione Riservata.