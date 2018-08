ULTIME NOTIZIE/ Di oggi, ultim'ora: Asia Argento “non ho violentato Jimmy Bennett” (22 agosto)

22 agosto 2018 Fabio Belli

Asia Argento e Jimmy Bennett

Risponde piccata e in maniera dettagliata, la show girl italiana al centro delle polemiche per aver "donato" 380.000 dollari al giovane attore Jimmy Bennett. Per la Argento tutta la vicenda non è altro che una persecuzione, iniziata quando la donna decise di interrompere il sentimento di amicizia con il giovane americano. La donna nella nota fatta diramare dal suo avvocato ai media internazionali, smentisce anche di aver avuto rapporti sessuali con il giovane e afferma che i soldi erano un modo compassionevole per aiutare un ragazzo in difficoltà. La nota non accenna all'eventuale perdita del ruolo di conduttrice in X Factor, dopo che Sky aveva reagito duramente alle accuse, da sottolineare che sulla vicenda il mondo dello spettacolo si è letteralmente spaccato, con molti esponenti che non credono alla vena benefica della Argento.

10 morti nella tragedia del Pollino

Con il recupero dei tre dispersi arriva ufficiale il bilancio della tragedia del parco del Pollino, una tragedia in cui hanno perso la vita ben dieci escursionisti. L'onda di piena oltre ad aver fatto vittime ha provocato anche 11 feriti, per fortuna nessuno di loro versa in gravi condizioni. La procura di Castrovillari ha intanto aperto un indagine con l'ipotesi di reato di omicidio plurimo colposo e lesioni gravissime, gli investigatori ci vogliono vedere chiaro sul perché il gruppo di escursionisti fosse all'interno del torrente e soprattutto se essi fossero stati avvertiti dei pericoli che stavano correndo. Da valutare anche la posizione di Antonio De Rasis la guida che accompagnava il gruppo, l'uomo era molto esperto ed aveva partecipato finanche ai soccorsi susseguenti la tragedia dell'hotel di Rigopiano.

Nessun sblocco per la Diciotti

Nonostante l'ingresso nel porto di Catania non sembra arrivare a compimento la situazione della nave della Guardia Costiera Diciotti. L'imbarcazione fanno sapere fonti della Guardia Costiera è entrata in porto solamente per uno scalo tecnico, sono stati infatti imbarcati viveri, acqua e carburante. In tale contesto il ministro dell'Interno Salvini pur avendo incassato lo scacco dell'utilizzo del porto etneo, concesso dal collega Toninelli, non sembra intenzionato a far toccare terra a nessun migrante. Da valutare la condizione giuridica di quet'ultimi con alcuni di essi che iniziano a dare segni di insofferenza.

Allerta pioggia in sei regioni

Un'anticipo di autunno quello che si sta vivendo sulle strade delle vacanze, con un fronte freddo che sta tartassando i vacanzieri. Per oggi previsti abbondanti acquazzoni, cosa che ha portato la protezione civile ad emanare un allerta pioggia in ben sei regioni del bel paese. Ad essere le più colpite dovrebbero essere Calabria, Sicilia, Abruzzo, Sardegna, Sicilia, Veneto e parte della Calabria. Gli uomini della protezione civile in tale contesto hanno fatto sapere di aver allertato tutti i mezzi disponibili, molti anche i sindaci che hanno predisposto piani d'emergenza straordinari. Da segnalare un violento temporale che si è abbattuto su Massafra, ingenti i danni soprattutto alle colture agricole.

Inter, polemica per Nainggolan in discoteca con Corona

Polemiche in casa Inter per il centrocampista Radja Nainggolan, neo acquisto nerazzurro ancora fermo ai box per infortunio, "pizzicato" in discoteca assieme a Fabrizio Corona. Dopo i suoi trascorsi romani che lo vedevano non propriamente insensibile alla dolce vita, per Nainggolan anche la vita notturna milanese sembra avere attrattive. A un tifoso che l'ha invitato ad andare a dormire ha risposto con il dito medio, ma il "Ninja" ha poi replicato presentandosi regolarmente agli allenamenti e specificando di stare lavorando duro, per essere presente al più presto in campo con l'Inter.

