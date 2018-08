Vada, barca alla deriva con nessuno a bordo: mistero in mare/ Ultime notizie, scomparso il 56enne proprietario

Vada, barca alla deriva con nessuno a bordo: mistero in mare. Ultime notizie, scomparso il 56enne proprietario, Pietro Fogliani, originario di Sassuolo

Barca alla deriva con nessuno a bordo: mistero a Vada

Mistero dopo il ritrovamento di una barca alla deriva, al largo di Vada, provincia di Livorno (Toscana). Come riferito dall’edizione online del quotidiano La Nazione, alcuni giovani del circolo surf di Vada hanno avvistato la barca a veli modello Atlantide dell’Altura Ferretti, in mezzo al mare e con il fiocco (la vela triangolare), issato solamente in parte. Subito è scattato l’allarme, con i ragazzi che hanno immediatamente capito che qualcosa non andava. A quel punto sono stati allertati i soccorsi, e quando la guardia costiera è salita a bordo del 15 metri non ha trovato nessuno.

IL PROPRIETARIO

La barca, ribattezzata Lulubelle e battente bandiera francese, appartiene al 56enne (a novembre) Pietro Fogliani, imprenditore nel campo della ceramica di Sassuolo, appassionato di vela e padre di due figli. Di lui si è persa ogni traccia, le forze dell’ordine lo stanno cercando da ieri pomeriggio con l’elicottero, i sommozzatori dei vigili del fuoco di Livorno, e diverse unità marittime, ma per ora non si trova. Fogliani era partito da La Spezia sabato scorso, senza portare con se alcun passeggero, ma era solito navigare in solitaria per diversi giorni, quindi nessuno si era allarmato. Non è da escludere che l’uomo sia caduto in mare e poi non sia più riuscito a risalire sulla barca.

