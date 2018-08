West Nile, anziana morta a Ferrara/ Ultime notizie: 4 decessi in città dall'inizio dell'anno, nuovo ricovero

West Nile, anziana morta a Ferrara: è il quarto decesso in città dall'inizio dell'anno provocato dalla febbre del Nilo. Un nuovo ricovero e i precedenti decessi a Ravenna.

22 agosto 2018 Emanuela Longo

West Nile, anziana morta a Ferrara (Pixabay)

L'emergenza "febbre del Nilo" ora inizia a fare davvero paura. La scorsa notte presso l'ospedale di Cona, in provincia di Ferrara, è morta un'anziana donna di 88 anni che aveva contratto il virus West Nile. A darne notizia è la versione online de Il Resto del Carlino che spiega come, con questo, si sia raggiunto il quarto decesso dall'inizio dell'anno legato alla malattia. Sempre nel ravennate, nelle passate ore sarebbe stato registrato un altro decesso per il medesimo motivo, contribuendo così a far salire l'ansia tra gli abitanti del posto. Come riporta TgCom24, la donna 88enne morta a causa della febbre del Nilo in realtà era affetta già da altre patologie importanti. L'anziana era ricoverata da diversi giorni all'ospedale di Cona ed è morta nella notte tra martedì e mercoledì. Lo stesso nosocomio ospita in tutto altri nove pazienti per la medesima malattia, il più giovane dei quali ha 58 anni mentre gli altri oltre 70 anni. La provincia di Ferrara è ormai considerata una vera e propria culla della zanzara che trasporta il suo carico di virus, essendo una zona particolarmente calda. Nella provincia di Rovigo, i casi di contagi sono saliti a 30, finora fortunatamente nessuno letale.

FEBBRE DEL NILO: I CASI TRA RAVENNA E FERRARA

Il decesso dell'anziana 88enne di Ferrara è il quarto in città dall'inizio dell'anno provocato dal virus West Nile. In precedenza era morto un uomo, anch'esso anziano, di 85 anni di Lugo di Romagna, in provincia di Ravenna dove, come riporta l'agenzia di stampa Ansa, i decessi per il virus West Nile sono al momento due. L'ultimo decesso era accaduto lo scorso lunedì sera e l'uomo, il quale aveva contratto la febbre del Nilo, era stato uno dei primi casi registrati nella provincia di Ravenna. Anche l'85enne era affetto da patologie gravi e la malattia gli era stata diagnosticata dopo una forte febbre sospetta e persistente che aveva reso necessario il suo trasferimento nel reparto di Terapia Intensiva. Quale giorno fa era morta invece una donna di 87 anni del comprensorio faentino anche lei con pregresse patologie. In tutto sono nove i casi diagnosticati dall'Ausl Romagna per la provincia di Ravenna, quasi tutti concentrati nell'entroterra tra ultrasessantenni debilitati da precedenti e grave patologie. A Ferrara invece sono nove i ricoverati (l'ultimo proprio nelle passate ore) e tra luglio ed agosto erano state registrate ben tre morti, l'ultima nella notte a scapito della 88enne.

