Charlie Hebdo, copertina choc Genova “ponte fatto da italiani pulito da migranti”/ Vignetta: satira o insulto?

Genova, Charlie Hebdo: copertina choc sul ponte Morandi, "costruito da italiani, pulito da migranti". Vignetta nella bufera, satira o insulto? Le reazioni e i precedenti

23 agosto 2018 - agg. 23 agosto 2018, 12.25 Niccolò Magnani

Copertina Charlie Hebdo su ponte Genova (Twitter)

Charlie Hebdo ha fatto una nuova copertina e una nuova vignetta per il nuovo numero in uscita: e questa volta, a differenza di quanto uscito poco dopo il crollo del Ponte Morandi (una bufala, prendendo un disegno del vignettista italiano Ghisberto e montandola ad arte facendola sembrare di Charlie, ndr) è tutto vero. Con la consueta “macabra” ironia del periodico francese, noto soprattutto per aver insultato negli anni tutte le religioni oltre che vittima di un tremendo attentato terroristico a Parigi nel 2015 (il “primo” del nuovo corso Isis in giro per l’Europa e per il mondo), nella copertina di oggi si legge chiaro e tondo: «Costruito dagli italiani ... pulito dai migranti», con riferimento chiaro al ponte di Genova. Sulla vignetta (che potete vedere interamente qui sulla loro pagina Facebook) si vede infatti il ponte crollato e le auto che vi si schiantano a terra, con un immigrato che sorridente “ramazza” il terreno. È la nuova copertina al vetriolo quella dell'ultima edizione del settimanale, la numero 1361, che come ampiamente prevedibile si concentra sulla tragedia italiana suscitando nuove polemiche e le ormai storiche “due” fazioni: pro o contro quel tipo di satira.

“JE SUIS CHARLIE”, VALE ANCORA?

«Il giornale francese #CharlieHebdo è senza vergogna e riesce a superare ogni limite nel cattivo gusto. Questa sarebbe satira? Per me c'è solo una parola: SCHIFO», ha scritto questa mattina su Twitter Edoardo Rixi, Sottosegretario al Ministero dei Trasporti, nonché ligure di nascita. Esattamente come dopo il terremoto di Amatrice e la vignetta di Charlie contro il “sisma all’italiana” - si trattava in quel caso di una scritta “Terremoto all’italiana: penne al sugo di pomodoro, penne gratinate e lasagne” con disegnate le persone morte sepolte sotto il sisma - l’opinione pubblica italiana si divide in due sezioni distinte. Chi prosegue sul “Je suis Charlie” - motto scoppiato durante l’attentato alla redazione satirica in difesa della libertà di espressione e parola - e chi invece si indigna per la macabra e insultante ironia su tragedie nazionali. Il problema, crediamo, è sempre il solito: per essere satira, deve in qualche modo far ridere, anche se in maniera “nerissima” come sono in grado i grandi del settore da Ricky Gervais a Louis C.K.. Questa vignetta dunque, a voi, fa ridere?

© Riproduzione Riservata.