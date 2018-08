Diciotti, scontro Salvini-Fico: “migranti restano a bordo”/ Ultime notizie, minori sbarcati “come scheletrini”

23 agosto 2018 Niccolò Magnani

Nave Diciotti, ultime notizie (LaPresse)

L’obiettivo di Matteo Salvini, in merito al caso della nave Diciotti e non solo, è chiaro da tempo: oggi lo ha ribadito in una intervista a Rtl 102.5 e ha subito scatenato nuove polemiche. «Il mio obiettivo è il No Way australiano. Sulla Diciotti sono tutti immigrati illegali. L'Italia non è più il campo profughi d'Europa. Con la mia autorizzazione non scende nessuno. […] Non miro alla redistribuzione in Europa, ma che ci siano nei Paesi di partenza degli sportelli europei che decidono chi ha diritto di partire e chi ne ha diritto venga in aereo non sui barconi. Chi viene coi barconi non entra». Lo stato attuale della vicenda vede dunque lo stallo istituzionale e non della nave Diciotti: i migranti, quelli non minorenni sbarcati invece ieri sera, restano a bordo fino ad una risposta dell’Ue che ancora resta in silenzio per il quarto giorno consecutivo. Le opposizioni, parte della magistratura e anche la Chiesa di Catania si ribellano alla decisione e invocano l’intervento del Premier Conte e del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: non solo, dopo le critiche giunte dal Presidente della Camera Roberto Fico che nelle scorse ore ha intimato la liberazione di tutti i migranti a bordo, Salvini ha replicato «Con Luigi Di Maio lavoro molto bene. Qualcun altro ha tanto tempo per parlare, penso al presidente della Camera, che ogni tanto dice e fa l'esatto contrario di altri esponenti M5s: è un problema che si risolveranno loro». TUTTE LE POLEMICHE CONTRO SALVINI

LO SBARCO DEI MINORI MIGRANTI: “COME SCHELETRINI”

Intanto però a bordo la situazione è alquanto preoccupante, specie sul fronte igienico-sanitario: il procuratore di Agrigento ha spiegato, dopo un blitz ieri sera a bordo della nave Diciotti della Guardia Costiera: «Ho constatato che sono quasi tutti affetti da scabbia. Una realtà devastante, a cominciare dai cattivi odori che ti restano addosso. Mi ha accompagnato un appuntato che non era mai stato a contatto con questa realtà. Sconvolto. “Dottore dal vivo cambia tutto, non è come si legge sui giornali...”. Ha ragione». Il pm Luigi Patronaggio però non è l’unico ad aggiornare su quanto sta avvenendo ed è avvenuto sulla nave nei giorni scorsi in mare aperto e ora nel porto di Catania: un’operatrice della ong Terre des Hommes che ha soccorso i minori fatti sbarcare dal Ministro Salvini ieri sera, ha illustrato una situazione tutt’altro che serena. «Abbiamo accolto scheletrini. Il più magro sarà stato un po’ più basso di me e sarà pesato una trentina di chili, la gamba con lo stesso diametro del mio polso. Uno era tutto e solo orecchie. Uno non riusciva a camminare perché era pieno di dolori. Tre avevano delle bende lerce al polso, al piede e al braccio sparato», spiega l’operatrice al Corriere della Sera. LA CRONACA DELLE ULTIME 24 ORE

