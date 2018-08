GENITORI SEPARATI, LE NOVITÀ/ Via l'assegno di mantenimento e doppia residenza per i figli

Rivoluzione sulla separazione, via assegno di mantenimento: i figli di genitori divorziati potranno avere una doppia residenza, i genitori dovranno spendere lo stesso tempo per loro

23 agosto 2018 Fabio Belli

Separazioni, rivoluzione sulle regole

Una vera rivoluzione sarà quella rappresentata dal disegno di legge a firma del senatore Simone Pillon, che promette di ridisegnare profondamente il diritto di famiglia, e con esso la vita di migliaia di coppie separate e dei loro figli. Diventerà solo un ricordo l'assegno di mantenimento, sarà concessa la doppia residenza ai figli delle coppie divorziate, che dovranno spendere la stessa quantità di tempo per ciascuno assieme ai figli. Sono tutte novità presenti nel disegno di legge chiamato "Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità". A settembre il DDL andrà in discussione e la rivoluzione passerà dalle idee ai fatti, con le nuove norme che rappresenteranno un riferimento per tutte le coppie separate e potranno essere modificate solo in caso di accordo preventivo tra le parti.

"PROLE ONERE PER ENTRAMBI I GENITORI"

In un'intervista al quotidiano Il Messaggero il senatore Pillon ha illustrato i principali contenuti del disegno di legge: "E' prevista la sostanziale soppressione dell'assegno di mantenimento - spiega Pillon a Il Messaggero. - Non ci sarà più l'obbligo di versare soldi all'altro genitore, perché il mantenimento dei figli sarà un onere di entrambi che provvederanno in maniera diretta, come accade nelle coppie conviventi, salvo diverso accordo." Inoltre: "Deve essere garantita alla prole la permanenza di non meno di 12 giorni al mese, compresi i pernottamenti, presso il padre e presso la madre," e verrà meno dunque il principio dell'assegnazione della casa. Infine: "Il minore avrà il diritto di trascorrere con ciascuno dei genitori tempi paritetici ed equipollenti, salvo i casi di impossibilità materiale."

