Genova, incontro Regione-Autostrade per abbattere ponte Morandi/ Ultime notizie Fincantieri “ok ricostruzione”

Ponte Morandi Genova, ultime notizie: oggi incontro Regione-Autostrade per messa in sicurezza o abbattimento. Primi indagati e tema ricostruzione: Fincantieri si propone

23 agosto 2018 Niccolò Magnani

Genova, crollo ponte Morandi (LaPresse)

Oggi alle ore 18 si terrà in Regione Liguria a Genova il primo incontro, urgente, tra il Governatore Toti, le autorità cittadine, la Protezione Civile e soprattutto Autostrade per l’Italia: sul tavolo, ovviamente, la messa in sicurezza o, più probabile, l’abbattimento del Ponte Morandi ovvero di quello che ne rimane dopo il tremendo crollo della scorsa settimana che ha mietuto 43 vittime e più di 600 sfollati. Si tratta della prima riunione tra la società concessionaria e l’intera struttura commissariale per poter giungere ad un accordo, il più possibile breve e senza scontri, sul futuro immediato del Morandi prima di poter parlare - e capire - chi sarà responsabile della ricostruzione. In conferenza stampa ieri, il Commissario straordinario per l’emergenza Giovanni Toti aveva spiegato come «Autostrade ad oggi è il concessionario della tratta e a tutti gli effetti è l’interlocutore della struttura commissariale. Pagano loro. Se non ottemperano ci possono essere sostituzioni in danno loro». La situazione resta emergenziale visto che i piloni e i tronconi - soprattutto il moncone est, addirittura più “malato” di quello crollato il 14 agosto - sono pericolanti e vanno sistemati al più presto onde evitare che ulteriori nuovi problemi possano sorgere nella larga zona rossa sul torrente Polcevera. FOCUS PONTE GENOVA: AUTOSTRADE VS GOVERNO - I PRIMI INDAGATI

IL TEMA DELLA RICOSTRUZIONE

Il dato più preoccupante riguarda le famiglie di sfollati che volevano recuperare giustamente il più possibile dei loro ricordi, oggetti, mobili all’interno delle case che invece saranno demolite nelle prossime settimane: con gli scricchiolii e il grado di pericolosità del ponte Morandi rimasto in piedi, questa operazione rischia di dover essere interrotta forse per sempre e la rabbia, oltre che la rassegnazione, appare sui volti delle tante famiglie che ancora sperano - mentre la Regione e il Comune sta provvedendo loro all’assegnazione di nuove case - di recuperare il più possibile dei propri affetti e ricordi. Sul fronte ricostruzione, da segnalare questa mattina la visita dell’amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti, Fabrizio Palermo, alla sede dell’Ansaldo proprio sotto il ponte Morandi: in merito alla possibilità che Cdp possa entrare nel gruppo Autostrade come capitale, paventato ieri da fonti del Mit, replica «Non commento, la società è quotata in Borsa, il ministero si è già espresso sull'argomento». Palermo ha poi spiegato che «vi sarà forte sostegno alle imprese e alle infrastrutture dell’area di Genova», su tutte ovviamente Ansaldo che è stata sfiorata dalle macerie del Morandi durante la caduta del 14 agosto scorso. L’amministratore delegato di Fincantieri, Giuseppe Bono, anche lui in visita all’Ansaldo ha rinnovato la sua proposta: «Fincantieri è in grado di ricostruirlo il ponte, ma nessuno per il momento ce lo ha chiesto. Fincantieri ha tutte le capacità e le conoscenze per costruire un’opera di questo genere. Ne stiamo facendo quattro in Belgio».

© Riproduzione Riservata.