Gessica Lattuca, mamma di 4 figli scomparsa a Favara/ Ultime notizie: la famiglia “continuate a cercarla!”

Gessica Lattuca, mamma di 4 figli scomparsa a Favara: è giallo dopo 11 giorni. La famiglia lancia un nuovo appello, arrivano anche le unità cinofile a cercarla.

23 agosto 2018 Emanuela Longo

Gessica Lattuca, madre scomparsa a Favara

Sono trascorsi ormai undici giorni dalla misteriosa scomparsa di Gessica Lattuca, la giovane mamma 27enne di Favara della quale si sono perse le tracce dallo scorso 12 agosto. A partire da oggi sono scese in campo anche le unità cinofile alla ricerca di tracce ed indizi utili a fare luce su un giallo che, con il passare delle ore ha messo sempre di più in apprensione la famiglia della giovane donna, madre di quattro figli. Secondo le ultime notizie trapelate dalla trasmissione La vita in diretta, nella nuova puntata di oggi, pare che le ricerche degli inquirenti si siano concentrate questa mattina in modo particolare su alcuni quartieri di Favara. Si tratta verosimilmente di zone frequentate dalla stessa 27enne. Questo farebbe pensare che la lente degli investigatori si stia concentrando sui contatti della mamma. Per una madre, tuttavia, sono troppi i giorni trascorsi lontana dai propri figli e per tale ragione, pur non escludendo alcuna ipotesi, si tende sempre di più ad escludere l’allontanamento volontario, come confermato anche da un messaggio disperato reso dalla madre di Gessica ai microfoni della trasmissione di Raiuno.

L’APPELLO DELLA FAMIGLIA

La giornalista Lorenza Sebastiani, intervenuta questo pomeriggio a La vita in diretta, ha commentato la vicenda della scomparsa di Gessica Lattuca asserendo: “nessuna mamma sparirebbe volontariamente. Solo ora a 11 giorni dalla sparizione, iniziano a emergere dettagli importanti. Intanto sono scesi in campo i cani alla ricerca della donna. Occorre capire i suoi contatti e scandagliare anche la sua vita da un punto di vista clinico”. E’ certamente plausibile che gli investigatori abbiano già acquisito le immagini delle telecamere della zona. La preoccupazione dei familiari, tuttavia, è che Gessica possa essere in una situazione di pericolo perché anche la cronaca di quella giornata non dà elementi che facciano pensare ad una ragazza che si voglia allontanare volontariamente. La mamma ha confermato che stava vivendo un momento di difficoltà soprattutto dopo la nascita dell'ultimo figlio ma al suo fianco aveva tutta la famiglia e l'ex compagno, molto provato per la situazione. Lo stesso ha rinnovato l'appello rivolto a chiunque possa conoscere informazioni utili sulla donna. Ad intervenire anche il fratello Enzo: “E’ sempre stata una brava mamma, chiedo a mia sorella di tornare”. Mentre la madre, disperata, ha commentato: “È troppo legata ai suoi bambini, non li lasciava mai. Se c’è qualcuno che la trattiene che la lasci andare, i figli piangono per la madre”. Secondo la donna potrebbe trattarsi di un “maniaco” o uno “psicopatico”: “non se ne sarebbe mai andata da sola”, dice, chiedendo in lacrime: “devono continuare a cercarla”.

