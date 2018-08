Gruppo WhatsApp “Sguardi di vicinato” sventa femminicidio a Pisa/ Cittadini-sentinelle contro reati e crimini

23 agosto 2018 Silvana Palazzo

Prevenire i femminicidi a volte non è possibile, ma in alcuni casi possono essere sventati con WhatsApp. Lo dimostra il caso della tragedia sfiorata a Pisa, dove un uomo di 59 anni ha aggredito la moglie a coltellate. La donna si trovava nell'appartamento di un anziano che assiste, alla periferia della città toscana. L'uomo ha ferito alla gola la moglie, ma per fortuna in modo non grave, poi la figlia adulta della donna è riuscita a mettere in salvo la madre portandola fuori da casa. Decisivo per la salvezza della donna è stato, come riportato dall'Ansa, anche il gruppo WhatsApp “Sguardo di vicinato”, collegato alla polizia. Qualcuno degli aderenti aveva udito le urla provenire dall'appartamento e ha quindi chiesto aiuto al 113. L'uomo, che avrebbe agito per gelosia, è stato arrestato: pare che il movente dell'aggressione sia da attribuire a motivi passionali e appunto alla gelosia nei confronti della compagna. Sul posto sono giunte subito le volanti della polizia che hanno preso in consegna il 59enne nell'appartamento dove si è consumata l'aggressione.

La donna aggredita dal marito 59enne a Pisa non è stata fortunatamente ferita in maniera grave. Il fatto, come riportato da QuiNewsPisa, è avvenuto nel quartiere dei Passi dove la moglie, una straniera, lavorava come assistente ad un anziano. Mentre un abitante della zona ha sentito le grida provenire dall'appartamento, e ha dunque dato l'allarme sul gruppo WhatsApp collegato alla polizia, sul posto si è precipitata la figlia della donna, che è riuscita a mettere in salvo la madre mentre gli agenti bloccavano l'aggressore portandolo in Questura. “Sguardo di vicinato” è un progetto nato da una collaborazione di alcuni comitati di quartiere e la Questura che offre una preziosa azione di prevenzione dagli intenti dei criminali e un concreto sostegno all'operato delle forze dell'ordine. Il partenariato tra cittadini e forze dell'ordine sta rendendo sempre più moderna ed efficiente l'azione di Controllo del Territorio: molti furti sono stati sventati così, al tempo stesso si contrasta anche lo spaccio di sostanze stupefacenti.

