Incendio Cesano Maderno: fiamme in un capannone/ Ultime notizie video: colonna di fumo visibile da Saronno

23 agosto 2018 Silvana Palazzo

Incendio Cesano Maderno: fiamme in un capannone (Foto: LaPresse)

Incendio a Cesano Maderno: in fiamme un'azienda specializzata nella rigenerazione dei fusti metallici e termoplastici. Il rogo è divampato intorno alle 15 di oggi, giovedì 23 agosto, in via Groane, al confine con Limbiate. È scattato subito l'allarme, quindi sul posto sono arrivati i vigili del fuoco dei distaccamenti del comprensorio, da Desio a Saronno. Nel frattempo si è alzata una densa colonna di fumo visibile fin dalle porte della città famosa per gli amaretti. Sono state tante le segnalazioni di cittadini e automobilisti, ma comunque allarme e mobilitazione della macchina dei soccorsi sono stati tempestivi. I vigili del fuoco, come riportato da Il Saronno, sono dunque a lavoro con diverse autopompe e autobotti per spegnere le fiamme. Stanno arrivando anche diversi mezzi con dotazioni specifiche per affrontare l'emergenza. L'incendio a Cesano Maderno ha però attirato tanti automobilisti e curiosi, che si sono riversati nella zona per assistere alle operazioni di soccorso.

INCENDIO CESANO MADERNO: FIAMME IN UN CAPANNONE

Non è stata ancora resa nota la portata dell'incendio scoppiato a Cesano Maderno, né è chiara la natura del rogo. Sul posto però sono già operative le forze dell'ordine che dovranno chiarire quanto accaduto nella frazione villaggio Snia al confine con Ceriano Laghetto, Villaggio Brollo e Mombello. Intanto la strada è stata chiusa al traffico, che è stato deviato da via Marconato. Altissima, come racconta anche il Giornale di Monza, la colonna di fumo che si è alzata: è stata avvistata a distanza di parecchi chilometri. Subito al lavoro i pompieri per cercare di domare le fiamme ed evitare che si propagassero ulteriormente. Ma sul posto ci sono anche carabinieri, Polizia provinciale e un'ambulanza del 118. Non ci sono notizie al momento riguardo feriti; seguiranno aggiornamenti nella speranza che il rogo venga domato quanto prima.

