LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto, 10eLotto, 23 agosto: i numeri vincenti! Video (Conc 101/2018)

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 23 agosto: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.101/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

Estrazioni del Lotto e Superenalotto (LaPresse)

Il concorso del Lotto, del Superenalotto e del 10eLotto ci accompagna anche in questi ultimi giorni di agosto. L'appuntamento con il gioco Sisal cade al centro della settimana, per regalarci la possibilità di centrare uno dei premi in palio. Più di una vincita per i fortunelli che potranno avere il favore della Dea Bendata. Prima di immergerci nella nuova estrazione, diamo una breve controllata alla statistica precedente. Quali sono stati i premi maggiori dell'ultimo appuntamento? Spicca il 10eLotto con il premio da 50 mila euro, indovinato da un giocatore di Torre Boldone, in provincia di Bergamo. Estrazione frequento ed opzione Oro hanno reso ancora più ricco il premio previsto per i 9 numeri realizzati. 20 mila euro invece per un altro 9 centrato ad Ancona, sempre in modalità frequente, ed un premio identico ad un fortunello di Carano, in provincia di Trento. Si uniscono tra l'altro anche Domodossola, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola, Vico del Gargano, in provincia di Foggia, e Orroli, nel Cagliaritano. Premio identico ma vincita diversa: i tre appassionati hanno indovinato un 8 con ozione Doppio Oro. Il Lotto vede invece al primo posto della sua classifica un fortunello della provincia di Torino, di Lessolo, che ha azzeccato terno e tre ambi sulla ruota di Palermo. Il premio è stato di 23.759 euro, mentre circa 12 mila euro sono stati realizzati da un appassionato di Roma, grazie ad un terno e tre ambi sulla Nazionale. All'ultimo posto troviamo infine un terno secco realizzato nella Capitale, del valore di 9 mila euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Jackpot più ricco per mai per l'appuntamento di questa sera con il SuperEnalotto. 29,2 milioni di euro il valore della sestina più richiesta dai giocatori della Sisal, che anche oggi parteciperanno al concorso per centrare i numeri vincenti. L'estrazione ovviamente riguarda anche le quote secondarie, non per questo meno appetibili del montepremi. Per fortuna nell'ultimo incontro con il gioco, le quote minori hanno visto risollevare le proprie sorti grazie a premi più consistenti rispetto all'appuntamento precedente. Oltre 50 mila euro il premio del 5, realizzato da tre giocatori, contro più di 43 mila euro regalati dal 4+. I vincitori in questo caso sono due, mentre sale fino a 409 il numero degli appassionati che ha totalizzato il 4, con un premio del valore di 436,37 euro. Saliamo ancora fino a 16.377 tagliandi fortunati per la vincita del 3, che questa volta ha previsto 29,72 euro in premio. Il 2 invece ha guadagnato solo qualche punto percentuale: il premio è di 5,37 euro, mentre i vincitori sono in tutto 266.720. Si conferma come più piccolo dei premi Sisal il bottino da 5 euro legato allo 0+: i vincitori sono stati 18.113. Un premio da 10 euro invece per tutti gli 8.021 giocatori che hanno realizzato l'1+, mentre 1.157 appassionati hanno indovinato il 2+ da 100 euro.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Siete pronti per scoprire i numeri vincenti del Lotto? Il concorso di oggi potrebbe regalare un premio davvero fortunato ad uno degli appassionati della Sisal. E per riuscire a partecipare alla gara bisogna solo ricordarsi di compiere una semplice operazione: compilare la propria schedina e registrarla. Nelle ricevitorie oppure online sta a voi stabilirlo: il compito della nostra Rubrica sarà invece di darvi qualche consiglio sui numeri da giocare. Abbiamo chiesto l'opinione della smorfia napoletana su una notizia molto fresca, che ci parla della Apple. Sembra che in uno degli store del famoso brand sia stato chiuso dalle autorità in seguito ad un particolare ritrovamento. Un addetto alle vendite ha infatti scoperto la presenza di una scatola piena di metanfetamina, per un peso pari a 1 kg. Poche ore prima che le indagini conducessero fino al responsabile. Lo spacciatore ha infatti sbagliato indirizzo, recapitando il pacco scottante alla Apple invece che al destinatario originale. Dal danno alla doppia beffa: sullo scatolone erano riportate anche le credenziali del malvivente. I numeri della smorfia: abbiamo lo scatolone, 11, l'indirizzo, 24, l'errore, 63, la droga, 61, e la spedizione, 57. Come Numero Oro scegliamo la mela, in onore del famoso logo del brand, 2.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

SuperEnalotto e Jackpot ritornano sul palcoscenico della Sisal questa sera, grazie ad una nuova estrazione. Molti sono ancora alla ricerca dei numeri da giocare, ma molti altri hanno già fatto i cosiddetti compiti a casa e sono saltati direttamente fino all'ultimo step. Una volta centrato il montepremi, sappiamo già su quale progetto investire una piccola parte del bottino? Di certo molti saranno ancora alla ricerca di un'iniziativa interessante e per l'occasione la nostra Rubrica vuole farvi risparmiare tempo, suggerendovi una delle ultime novità lanciate su KickStarter. Sanag è molto di più di un semplice powerbank portatile: il dispositivo wireless non permette solo di ricaricare il proprio smartphone o tablet, ma è in grado di sostenere fino a quattro ricariche in contemporanea. La velocità di trasmissione dell'energia è inoltre due volte superiore allo standard e per questo i tempi di caricamento verranno dimezzati. Led Display per controllare lo stato della batteria interna e tanta potenza: Sanag è pronto per incontrare il mercato mondiale, ma il suo lancio è previsto solo una volta conclusi i 33 giorni rimasti per completare l'asta. Il goal è di oltre 8 mila euro e fino ad ora i versamenti comprendono la metà dell'importo: Sanag troverà altri investitori?

