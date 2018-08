Maltempo Sardegna, 50 turisti bloccati in nuraghe/ Video, ultime notizie Barumini: allagamenti e treni in tilt

Maltempo Sardegna: 50 turisti bloccati in nuraghe e tratti in salvo da vigili del fuoco e carabinieri. Allagamenti, danni e linee ferroviarie sospese a casa del nubifragio.

23 agosto 2018 Emanuela Longo

Meteo Sardegna, allerta maltempo (Foto Twitter)

Da diverse ore è tornata l'emergenza maltempo in Sardegna dove su gran parte dell'Isola si è abbattuto nel pomeriggio un violento nubifragio accompagnato da scariche di fulmini e vere e propri bombe d'acqua. In particolare a Barumini, piccolo comune della provincia del Sud Sardegna, nel Medio Campidano, si è abbattuto un forte ed improvviso acquazzone che tenuto circa 50 turisti bloccati all'interno del nuraghe. Il gruppo era intento a visitare il sito nuragico quando è scoppiato un vero e proprio diluvio che, come riporta La Nuova Sardegna, ha impedito l'uscita dal corpo centrale della torre nuragica. Sebbene la millenaria struttura sia molto solida, il rischio di possibili crolli ha spinto le guide e gli stessi responsabili del sito ad allertare i soccorsi chiedendo l'intervento dei Vigili del fuoco di Sanluri e dei carabinieri. Giunti sul posto i soccorritori sono riusciti a far uscire dal nuraghe e dal sito archeologico i presenti accompagnandoli ai rispettivi pullman. Fortunatamente nessuno dei 50 turisti presenti ha riportato ferimenti.

ALLAGAMENTI E TRENI SOSPESI: È EMERGENZA

In seguito al violento nubifragio che si è abbattuto oggi a Barumini, le strade si sono trasformate in veri e propri corsi d'acqua. Sulla Marmilla e sul Campidano si è abbattuto nel pomeriggio un forte acquazzone che ha provocato allagamenti di strade ed abitazioni. Le località maggiormente colpite risultano essere il medio Campidano fra Arbus, Gonnosfanadiga, Guspini e Villacidro, ma soprattutto Sanluri dove già da alcune ore la situazione sembra essere particolarmente difficile a causa del maltempo. Disagi registrati anche a Serramanna e Samassi. Sardiniapost.it riporta allagamenti nel Cagliaritano e diversi problemi ai collegamenti ferroviari a causa dei numerosi fulmini abbattutisi nella zona. Dalle ore 14.30 di oggi sono state sospese le linee Cagliari-Carbonia e Cagliari-Iglesias a causa del danneggiamento di un apparato a Villamassargia. I tecnici Rti si sono messi subito al lavoro e dopo oltre un'ora di attesa il transito ha ripreso parzialmente a funzionare. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco ed alle forze dell'ordine in generale a causa dei disagi provocati dalle forti piogge torrenziali.

