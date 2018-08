Meteo, temporali e grandine in arrivo al nord/ Ultime notizie: brusco calo delle temperature, estate addio?

Maltempo e aria fresca in arrivo al nord

Dovrebbe avere le ore contate il caldo che sta stringendo in una morsa l’Italia in questi giorni. L’afa del nord è infatti minacciata da una massa d’aria fresca che dovrebbe a breve cambiare la tendenza del clima, come riferito da Meteogiornale.it. Il peggioramento è atteso in particolare a partire dal prossimo weekend, al nord della nostra penisola, dove sono previsti precipitazioni e un sensibile calo delle temperature. Resta solo da capire se i modelli matematici di queste ore verranno confermati o meno, ma l’ipotesi più plausibile è che a partire dal fine settimana il caldo afoso scomparirà lasciando forse definitivamente spazio ad un periodo più fresco che ci accompagnerà poi lentamente verso l’autunno.

FORTE PEGGIORAMENTO NEL WEEKEND

Per quanto riguarda il meteo odierno, forte instabilità in Sicilia e Sardegna, con bel tempo che potrebbe essere bruscamente interrotto da temporali anche violenti. Situazione simile al centro, ma in particolare al nord, dove sulle Alpi sono previsti rovesci che potrebbero sconfinare fino alle zone pianeggianti a nord est della Lombardia. Temperature comunque ancora molto elevate in Val padana, dove si toccheranno i picchi massimi di 34/35 gradi, a differenza invece del sud, con Sicilia e Sardegna che saranno le regioni più fresche in assoluto dell’Italia. Nel weekend, poi, previsto un concreto peggioramento al settentrione, in particolare a cominciare da sabato, con temperature che potrebbero risultare al di sotto della media anche di 5/6 gradi, per via dell’arrivo di correnti di aria molto fresca, ma soprattutto, di violenti temporali (prevista anche grandine).

