Ostia, albero cade su auto: due ragazze ferite/ Ultime notizie, tragedia sfiorata sul litorale romano

Ostia, albero cade su auto: due ragazze ferite. Ultime notizie, tragedia sfiorata sul litorale romano dopo che un grosso albero si è abbattuto su un'automobile

Ostia, albero cade su auto: due ragazze ferite

Tanta paura nella serata di ieri per due ragazze romane. Un albero si è abbattuto sulla loro auto in quel di Ostia, sul litorale, causa un violento maltempo che ha colpito il Lazio e generalmente il centro Italia, nella giornata di mercoledì 22 agosto. Tragedia sfiorata quindi, con le due giovani, che una volta estratte dall’automobile su cui erano a bordo, sono state trasportate presso l’ospedale Grassi di Ostia, ferite ma solo in maniera lieve. L’albero è caduto precisamente in via dei Pescatori, in direzione Casal Palocco, e come riferito dall’edizione online del quotidiano Il Messaggero, ha centrato due auto ferme.

DISAGI ANCHE IN ALTRE ZONE

La polizia locale, subito intervenuta, ha chiuso il traffico sulla via in questione, favorendo il lavoro dei vigili del fuoco e dei tecnici, che hanno rimesso al sicuro la zona. L’albero è caduto per via anche del forte vento che spirava ieri sera nell’ostiense, con raffiche fino a 70 chilometri orari. Danni si sono registrati anche ai Castelli, dove diversi alberi sono caduti in San Nicola e via Appia sud a Velletri. In altre zone limitrofe, allagamenti e forti disagi per gli automobilisti e i residenti.

© Riproduzione Riservata.