Ronchis Latisana, a fuoco vecchio casello sull'A4/ Ultime notizie, incendio presso cantiere della terza corsia

A4, a fuoco il vecchio casello di Ronchis Latisana

Un incendio decisamente vistoso si è verificato quest’oggi, attorno alle ore 13:00, presso il vecchio casello autostradale sull’A4 di Latisana, nel comune di Ronchis. Come riferito dall’edizione online de Il Gazzettino, una colonna di fumo nero e densa si è alzata in cielo per centinaia di metri, visibile da diversi chilometri di distanza. Pare che a prendere fuoco sia stato un container posizionato in quella zona, perchè sede logistica del cantiere della terza corsia. I prefabbricati vengono infatti utilizzati come uffici direzionali della Tiliaventum, impresa che sta costruendo appunto la nuova corsia.

DECINE DI AUTO DANNEGGIATE

Sul posto sono giunti fin da subito i vigili del fuoco di Latisana Lignano e Portogruaro, nonché i carabinieri della compagnia locale, e ancora non si capisce se l’incendio sia stato di natura dolosa o meno. Più probabile che il tutto sia stato scaturito magari da un errore umano, come può essere un mozzicone di sigarette, venuto poi a contatto con qualcosa di altamente infiammabile, vista la velocità con cui è bruciata l’intera struttura. Fortunatamente non si sono verificati feriti, anche perché la maggior parte dei lavoratori era fuori per pranzo. 24 i mobili abitativi bruciati, mentre sono decine le auto incendiate o danneggiate.

