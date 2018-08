Rovigo, infarto mentre guida: muore 66enne/ Ultime notizie, era uscito da una visita di controllo al'ospedale

Rovigo, infarto mentre guida: muore 66enne Francesco Bonato. Ultime notizie, era uscito da una visita di controllo all'ospedale: accanto a lui c'era la moglie

Immagine di repertorio (Pixabay)

Rovigo, infarto mentre guida: muore il 66enne Francesco Bonato. La tragedia si è consumata ieri, mercoledì 22 agosto 2018, in tangenziale, direzione Ferrara all’altezza del distributore di carburante Sprea. Secondo quanto riportato dai colleghi di Rovigo in diretta, l’uomo è stato colto da un arresto cardiaco mentre era alla guida della sua vettura. Il malore è stato fatale per l’uomo, con i sanitari del 118 accorsi immediatamente sul posto che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Al suo fianco c’era la moglie, che lo ha aiutato a imboccare l’entrata nell’area di sosta prima di perdere definitivamente conoscenza. A lanciare l’allarme è stato uno dei presenti, con l’ambulanza giunta rapidamente anche grazie alla vicinanza dell’ospedale: il personale del Suem ha tentato di rianimarlo in ogni modo, ma non è stato possibile salvarlo.

COMMOZIONE A FRATTA

Una tragedia che ha colpito la comunità di Fratta Polesine, con Francesco Bonato che era molto conosciuto: il sessantaseienne infatti aveva allenato a lungo i giovani calciatori della squadra locale e, come evidenziato da Polesine 24, è stato a lungo collaboratore del Villa Azzurra 2000. Lutto per familiari e conoscenti, con l’ex sindaco di Pincara Renzo Visentini che ha commentato ai microfoni de Il Gazzettino: “E’ una notizia che mi rende molto triste”. Muratore andato in pensione, Francesco Bonato era appena uscito dall’ospedale Santa Maria di Misericordia, dove l’uomo si era recato per una visita di controllo relativa alle patologie di cui soffriva da diverso tempo. La moglie, Antonella, è ancora sotto shock per quanto accaduto: ricordiamo che è stata la donna ad evitare un incidente stradale, aiutando il marito a imboccare l’area di sosta prima del malore con una grande prontezza di riflessi.

