Scabbia sulla Diciotti / Ultime notizie, video: il Garante, "Diversi casi sulla nave"

Scabbia sulla Diciotti, ultime notizie: video. Il Garante ha sottolineato come siano presenti diversi casi della patologia sopra alla nave al centro della polemica in queste ore.

23 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Si è parlato molto della nave Diciotti negli ultimi giorni, con tante ipotesi che sono state fatte e un dibattito destinato a durare ancora diversi giorni. Daniela De Robert, componente della delegazione del Garante delle persone private della libertà personale o detenute, ha ispezionato la nave che da ben quattro giorni è ferma nel porto di Catania e sulla quale ci sono 150 migranti salvati nel Mediteranneo nei giorni precedenti. Come riportato da Il Sole 24 ore, nella sua versione online, questa ha sottolineato: "Abbiamo trovato quello che pensavamo già di trovare, delle persone private della libertà senza un provvedimento dell'autorità giudiziaria e quindi una violazione. Al di là del prodigarsi estremo del personale a bordo queste persone vivono ormai da otto giorni in situazioni difficili. Dormono su un ponte, non ci sono docce e ci sono solamente due bagni, non hanno neanche ricambi. E' una situazione estrema che va gestita con grande attenzione". Clicca qui per il video de Il Sole 24 Ore.

"DIVERSI CASI A BORDO"

Daniela De Robert ha però inevitabilmente lanciato anche un allarme, sottolineando come sulla Diciotti: "Ci sono molte persone con la scabbia ed è molto difficile fermare o rallentare la patologia perché c'è grande promiscuità. Ci sono persone con problemi lievi, ma non si può andare avanti molto a lungo. La delegazione adesso presenterà un'informativa alle procure di Agrigento e Catania su quanto riscontrato". Al momento la situazione rimane piuttosto bloccata con il Ministro degli Interni Matteo Salvini che ha già sottolineato il suo parere proprio sulla Diciotti. Il popolo italiano è letteralmente diviso tra chi da un lato considera giusta questa decisione e chi invece la vede totalmente fuori da ogni logica.

