Sergio Marchionne seppellito a Vaughan in Canada/ L’ex ad di FCA riposa a fianco del padre e della madre

Sergio Marchionne seppellito a Vaughan in Canada. L’ex amministratore delegato di FCA riposa a fianco del padre e della madre, nella città a nord di Toronto

Sergio Marchionne seppellito a Vaughan in Canada - LaPresse

Riposa in pace in Canada, il compianto amministratore delegato di Fiat e Chrysler Automobili, Sergio Marchionne. Le spoglie dell’ex manager abruzzese sono state seppellite in un cimitero cattolico di Vaughan, città di circa 300mila abitanti che si trova in Canada, nella regione di York, a nord di Toronto. Non è un fatto che stupisce visto che la famiglia Marchionne si era trasferita proprio nella nazione a nord degli Stati Uniti da quando l’ex numero uno della Fiat era solamente un ragazzino. Nello stesso cimitero, come riferito da Lettera43, si trovano infatti anche il padre Concezio, la mamma Maria Zuccon, e la sorella Luciana.

IL RICORDO DI REMO FERRI

A confermare la notizie, oltre al quotidiano Il Centro, anche la comunità italo-canadese, secondo cui il seppellimento sarebbe avvenuto senza alcuna cerimonia pubblica, ma solo tramite esequie private. Remo Ferri, uno dei più importanti venditori di automobili di Toronto, di origini italiane, ha ricordato così il compianto Marchionne: «Una persona molto affezionata alle sue origini, sempre attento alle iniziative che venivano portate avanti, penso ad esempio alla raccolta fondi per le vittime del terremoto nel centro Italia. Io stesso sono andato a visitare la sua tomba». Il prossimo 14 settembre si terrà nel Duomo di Toronto una messa solenne in ricordo dell’ex ad di FCA, mentre il 27 settembre toccherà ad Auburn Hill, dove ha sede FCA Usa.

© Riproduzione Riservata.