Sperlonga, tenta il suicidio ma rimane appeso al cornicione della galleria. Ultime notizie: era stato lasciato dalla propria fidanzata e voleva farla finita

Era disperato, era stato lasciato dalla propria fidanzata, e la delusione d’amore era troppo grande da sopportare. Aveva così pensato di togliersi la vita, ma qualcosa è andato storto. Voleva gettarsi di sotto dopo essere salito su una galleria sulla Flacca, nel comune di Sperlonga (provincia di Latina), ma è rimasto appeso al cornicione, forse non trovando all’ultimo la forza di dare vita a quel terribile gesto. Fatto sta che l’uomo è stato avvistato da moltissimi automobilisti che son passati di lì proprio mentre il deluso d’amore rimaneva appeso, tra l’altro, vestito solamente con un costume giallo.

UNA VOLTA TRATTO IN SALVO E’ STATO PORTATO IN OSPEDALE

Una volta lanciato l’allarme si sono precipitati sul luogo i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia di stato, che hanno subito interrotto la circolazione, per poi arrampicarsi sulla galleria e trarre in salvo il malcapitato. Fondamentale, come riferisce l’edizione online de Il Messaggero, l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno cercato di parlare a lungo con la vittima, regalandole parole di conforto. L’uomo, un 37enne originario di Lenola, è stato trasferito presso l’ospedale Dono Svizzero di Formia.

