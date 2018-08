Terracina, sparano pallini contro indiano: 4 denunciati/ Ultime notizie: c'è anche una ragazza, movente ignoto

Terracina, sparano pallini contro indiano: 4 denunciati. Sono tutti giovani, tra cui una ragazza ed un minore. Escluso il movente razziale anche se resta ignoto.

23 agosto 2018 Emanuela Longo

Terracina, sparano pallini contro indiano: 4 denunciati

La scorsa domenica, un uomo di 41 anni e di origini indiane era stato colpito da alcuni pallini mentre si trovava in sella alla sua bicicletta a Terracina, in provincia di Latina. I pallini erano stati esplosi da un'auto sulla via Pontina e fortunatamente la vittima aveva riportato solo qualche lieve ferita. Sui responsabili, invece, era calato il mistero almeno fino ad oggi, quando sarebbero stati identificati dai Carabinieri. A darne notizia è la versione romana di Corriere.it secondo la quale si tratterebbe di quattro giovani del posto, tra cui una ragazza ed un minorenne. Al momento non ci sarebbero motivi di natura razziale dietro l'assurdo gesto e i quattro sarebbero stati denunciati a piede libero di lesioni personali aggravate, esplosioni pericolose e porto di armi o oggetti atti ad offendere. Secondo la ricostruzione avanzata dagli uomini dell'Arma di Terracina, i quattro denunciati avrebbero agito con un fucile da softair di libera vendita.

ESCLUSO IL MOVENTE RAZZIALE

Caricata l’arma con pallini in alluminio i quattro ragazzi avrebbero preso di mira e colpito il malcapitato indiano la cui unica colpa, forse, sarebbe proprio quella di essere stato presente al momento del loro passaggio. Sarebbe stato colpito con vari colpi l'uomo indiano di Terracina ma il movente del gesto commesso dai quattro ragazzi denunciati sarebbe ancora del tutto ignoto. Escluse al momento le presunte motivazioni razziali, etniche o religiose. I Carabinieri della compagnia di Terracina hanno già provveduto al sequestro del fucile, riproduzione fedelissima ad un'arma da guerra. Era stato lo stesso indiano a denunciare l'accaduto ai carabinieri. Ad Aprilia, sempre nel Pontino era stato registrato un precedente lo scorso Ferragosto dove un camerunense è stato ferito in strada da alcuni piombini sparati con un fucile da una finestra. In quel caso erano stati denunciati tre ragazzi.

