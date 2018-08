Tutti contro Salvini: Cacciari “Diciotti, chi non si indigna? Una mer..”/ Nodo-migranti: da Saviano a Le Monde

Tutti contro Salvini: caso Diciotti e "bufera" sui migranti, Cacciari “Diciotti, chi non si indigna è una mer..”. Da Saviano a Le Monde, il caso e lo scontro anti-Lega

23 agosto 2018 Niccolò Magnani

Tutti contro Salvini (LaPresse)

Il caso della Nave Diciotti, con 177 migranti fermi a bordo nel porto di Catania da giorni (ora sono meno sulla barca della Guardia Costiera visto che i 29 minori sono stati sbarcati, ndr) mostra, una volta di più, il vero grado di scontro della politica e società italiana degli ultimi mesi. Da una parte Matteo Salvini, ministro degli Interni e responsabile della linea durissima contro l’ingresso degli immigrati nel nostro Paese; dall’altra, tutti (o quasi) gli “altri”. Con questo “altri” intendiamo praticamente tutto il mondo degli intellò, della cultura, della stampa liberal e delle tante associazioni pro-migranti, financo alla Cei e ovviamente, non c’era neanche da scriverlo, delle opposizioni anti-Salvini. Ieri a In Onda su La7 uno dei rappresentanti di questa corrente anti-Governo gialloverde, Massimo Cacciari, ha voluto esemplificare l’attacco e la polemica tout court contro la vicenda della nave Diciotti che vede ora anche la procura di Agrigento impegnata a decifrarla. «Chi non si indigna per questa vicenda è una mer..», attacca fortissimo il filosofo ex sindaco di Venezia, come si può osservare nel video qui sotto. Secondo Cacciari, inoltre, la linea di Salvini è un insulto al ruolo anche culturale che l’Italia ha sempre mostrato in Europea negli anni e nei secoli scorsi: «Stiamo affrontando questa situazione di giorno in giorno - ha detto il filosofo - Una nave che attracca, un'altra che va a Malta. Ci stiamo giocando l'Europa e il destino dei nostri figli e se pensiamo che possa esserci futuro in un'Europa di staterelli sovrani, siamo dei dementi. O meglio, siamo dei totali ignoranti che non hanno cognizione della storia».

DA SAVIANO A LE MONDE: TUTTI CONTRO LA LINEA-SALVINI

Ma Cacciari non è certo “solo” in questa invettiva anti-Salvini e pro-immigrazione e salvataggio in mare dei disperati in arrivo da ogni parte dell’Africa e del Medio Oriente: nei giorni scorsi addirittura il principale quotidiano francese, Le Monde, si è scagliato contro il Ministro degli Interni proprio sul caso Diciotti: «L’imbroglio non è finito per i 177 migranti del Diciotti, i cui passeggeri sono nuovamente ostaggi di un ricatto del ministro dell’Interno italiano Matteo Salvini», e poi ancora «Vuole sfruttare la stessa soluzione che era stata trovata per l’Aquarius. Sta moltiplicando le provocazioni nell’accoglienza dei migranti, in particolare quando minaccia di riportarli in Libia facendo finta di dimenticarsi della convenzione di Ginevra che lo vieta espressamente». Dall’estero ai nostri confini, con la presidente di Potere al Popolo che si fa carico a nome di tutta la sinistra movimentista “extra-Pd” di attaccare questo Governo considerato populista e razzista: «Penso che la questione dell'accoglienza vada affrontata con serietà. Ricordo Conte di ritorno dal Consiglio Europeo dire 'abbiamo risolto tutto, è andata, finalmente l'Europa ci risponderà». Per chiudere, non possiamo non citare nel filone polemico anti-Salvini, il “principe” e nemico n.1 (da parte sua sicuramente, ndr) del Ministro, Roberto Saviano. Dopo averlo definito “razzista, fascista, schifoso, mafioso e malavitoso” (non stiamo esagerando, sono tutti virgolettati reali), ieri lo scrittore di Gomorra ha scritto sul caso Diciotti «Ministro della Mala Vita, oggi gode di un consenso popolare che cavalca come un’onda, pronta a richiudersi su di lei. Ha giurato sulla Costituzione e se la viola in maniera palese come sta facendo con la nave Diciotti, non è più politica ma eversione. E per quella c’è il carcere». Il problema resta ed è, per fortuna, molto più grande e complesso dello scontro politico-culturale tra Salvini e il resto del mondo. Quello che stupisce è che ormai, in questo Paese, se non si è d’accordo con il tema (o pensiero) dominante, o si è “complici” o si è semplicemente dei “pezzi di m…”. Anche questo, crediamo, sia un grosso problema..

© Riproduzione Riservata.