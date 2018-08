ULTIME NOTIZIE/ Di oggi, ultim'ora: Governo, scontro Lega-M5S sulla Diciotti, sbarcano i bambini (23 agosto)

23 agosto 2018 Fabio Belli

Nave Diciotti, è scontro nel Governo

Sta diventando una vera e propria guerra all'interno della compagine di governo la situazione di Nave Diciotti, l'imbarcazione della Guardia Costiera ferma nel porto di Catania. Ad esprimersi il presidente della Camera Fico, con il pentastellato che dichiara in netta contrapposizione con Salvini, dicendo che ai migranti deve essere accordato il permesso di toccare terra. Per Fico di "eventuali ricollocamenti" si parlerà in seguito. La situazione sta diventando complicata anche sotto il fronte giuridico, infatti a bordo della nave è salito il procuratore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio. Il giudice dopo aver visionato gli atti non esclude l'apertura di un indagine, per il momento a carico di ignoti, per sequestro di persona e arresto illegale. Come se non bastasse a bordo dell'imbarcazione si segnala qualche caso di scabbia, ed è stato stabilito lo sbarco dei 29 minori non accompagnati, accordato anche da Salvini.

I monconi del Ponte Morandi devono essere abbattuti

Le prime risultanze della commissione d'inchiesta che si occupa del crollo del Ponte Morandi a Genova. Per i tecnici che hanno visionato i detriti e la struttura il ponte deve essere immediatamente abbattuta. In tale contesto da evidenziare come le operazioni per gli ingegneri devono essere effettuate nel più breve tempo possibile, non potendosi escludere che le due estremità possano cedere improvvisamente. La relazione di fatto ha sospeso il prelievo dei beni dalle case degli sfollati, con gli abitanti che sono stati fatti allontanare fuori dalla "zona rossa". Intanto dopo le polemiche la Lega di Serie A ha fatto sapere che domenica prossima tutte le squadre del massimo campionato entreranno in campo con una maglietta commemorativa.

Brutto colpo per Donald Trump

Un brutto risveglio per Donald Trump con il presidente americano che nel giro di qualche ora ha dovuto subire due pesantissimi accadimenti. Prima infatti il suo ex capo della sua campagna elettorale è stato condannato per frode finanziari, e successivamente il suo ex avvocato si è dichiarato colpevole di violazione delle leggi elettorali. Soprattutto in questo secondo caso l'inquilino dello studio ovale viene tirato direttamente in ballo, la violazione si riferisce infatti al pagamento di una porno star, pagamento avvenuto per tacere sulla relazione che la donna aveva intrattenuto con l'attuale inquilino dello studio ovale. Tutto questo nel giorno in cui Trump inasprisce la guerra dei dazi commerciali, annunciando una tassa del 25% su tutte le auto provenienti dall'estero.

Una madre salva la ex del figlio

Con prontezza di spirito la madre di un giovane di Firenze ha forse evitato l'ennesimo atto di violenza nei confronti di una donna. La donna vedendo il figlio, un giovane di 34 anni di cui non sono state rese note le generalità, in evidente stato di agitazione, e conoscendone le intenzioni ha avvertito i carabinieri di Pontedera, un popoloso centro alle porte di Pisa, dove risiede l'ex compagna dell'uomo. All'arrivo sotto casa della donna il 34enne ha trovato ad attenderlo i carabinieri, i militari hanno cercato di dissuaderlo dal vedere la donna, stante le proteste l'uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, contestualmente è stato attivato un trattamento sanitario obbligatorio.

Europa League, oggi Atalanta in campo

Torna di nuovo in campo l'Atalanta in Europa, nel terzo ed ultimo turno preliminare da affrontare per gli orobici prima di avere accesso alla fase a gironi di Europa League. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia la squadra di Gasperini affronterà i danesi del Copenaghen, avversario di caratura superiore rispetto all'Hapoel Haifa e al Sarajevo, affrontati precedentemente. Si è chiusa intanto l'andata dei play off di Champions League con le vittorie di Ajax e AEK Atene contro Dinamo Kiev e MOL Vidi e il pareggio tra Young Boys e Dinamo Zagabria.

