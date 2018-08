Vicenza, assessore sfratta i rom con carro attrezzi/ Islamico-leghista Marsetti: "sicurezza, tolleranza zero"

Moreno Marsetti (Facebook)

Vicenza, assessore sfratta i rom con carro attrezzi: protagonista Moreno Marsetti, l’islamico-leghista del Comune vicentino di Malo. Il ventinovenne, che ha varie deleghe tra cui quella alla sicurezza, nelle ultime ore invaso da messaggi sui social network. Il motivo? Essere salito su uno dei sue due carro-attrezzi per sgomberare una carovana di Rom composta da oltre 25 mezzi nella zona industriale di Molina. “In realtà sono arrivato sul posto a bordo del mezzo, che però non ho utilizzato”, la precisazione di Marsetti ai microfoni de Il Messaggero, con l’assessore che è stato anche definito eroe per il gesto. Islamico “ma non praticante”, il ventinovenne di professione gestisce con il padre una officina elettrauto nel piccolo Paese: “Era già successo altre volte non escludo che potrà succedere anche in futuro. Sono convinto che faccia parte del mio compito, visto che sono stato eletto dai cittadini e poi nominato assessore alla sicurezza. Personalmente non ho fatto altro che far rispettare un'ordinanza comunale, per essere preciso l'articolo 35, che prevede il divieto di sosta e di campeggio tali da bloccare tratti di strada e passi carrai”.

"SICUREZZA, TOLLERANZA ZERO"

Segretario della sezione maladense della Lega, Moreno Marsetti ha poi sottolineato ai microfoni de Il Messaggero: "Momenti di tensione? No, soprattutto per merito delle nostre forze dell'ordine, carabinieri e polizia locale, tutti in divisa, che sono arrivati sul posto con grande tranquillità, senza creare tensioni, spiegando la situazione. Da parte mia ho ribadito che le regole vanno rispettate. La normativa in vigore parlava chiaro, anche per il fatto che queste persone avevano steso la biancheria e sistemato le sedie all'aperto, quindi avevano già violato la legge". Migliaia i messaggi di consenso ricevuti, cittadini ma non solo: "Moltissimi di loro, non solo del mio partito, mi hanno anche telefonato, anche onorevoli che operano a livello nazionale ed europeo. Ripeto, non ho altro merito se non quello di aver fatto rispettare le legge". Infine, chiarisce: "Sulla sicurezza, tolleranza zero a Malo: è giusto che si sappia in giro".

