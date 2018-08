Auto si schianta contro un tir, morti padre e due figli/ Ultime notizie Caltanissetta: tragedia sulla 626

Ancora sangue sulle strade, a causa di un gravissimo incidente avvenuto in Sicilia, vicino a Caltanissetta. Un padre e due suoi figli, hanno perso la vita dopo lo scontro fra la loro auto e un camion. Come riferito dall’edizione online de Il Messaggero, a perdere la vita sono stati Salvatore Barba, di anni 75, e i figli Flavia ed Enzo, rispettivamente di 44 e 27 anni. I tre si trovavano a bordo di una Fiat 500 X, che si è appunto andata a scontrare con un camion che procedeva nel senso opposto di marcia, per cause ancora tutte da accertare. L’incidente è avvenuto sulla statale 626 Caltanissetta-Gela, in contrada Imera, e sul luogo sono subito intervenuti i vigili del fuoco, la polizia, i carabinieri e gli uomini del 118.

UNA FAMIGLIA MOLTO CONOSCIUTA

Grave lutto cittadino visto che la famiglia Barba è proprietaria da molti anni di una nota cartoleria in via Palermo, e di conseguenza le tre vittime erano molto conosciute. Da una prima ricostruzione pare che l’auto stesse per sorpassare un altro mezzo, ma durante la manovra si sarebbe verificato lo scontro con il camion, anche se la dinamica va ancora accertata. Il conducente del mezzo pesante ha provato ad evitare l’impatto, scartando a destra e finendo contro il guard-rail, ma senza comunque riuscire a "dribblare" la piccola Fiat 500. Come atto dovuto, è stata aperta un’inchiesta nei confronti del conducente del camion, ferito ma non in maniera grave.

