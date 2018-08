Bimbo di 2 anni muore soffocato da acino d'uva/ Ultime notizie, tragedia in provincia di Taranto

Bimbo di 2 anni muore soffocato da acino d'uva. Ultime notizie, tragedia in provincia di Taranto, avvenuta nella giornata di ieri. Un piccolo è morto dopo un semplice gesto

Un bambino di due anni muore soffocato da acino d'uva - Pixabay

Tragedia verificatasi nella giornata di ieri a Leporano, comune di circa 8 mila abitanti sul mare, in provincia di Taranto, Puglia. Un bambino di appena due anni, è morto in circostanze assurde: soffocato da un chicco d’uva ingoiato erroneamente. Il piccolo stava mangiando la frutta in compagnia dei genitori, quando ha appunto ingerito per sbaglio il semino, per poi morire soffocato. Una volta capito che la situazione stava degenerando, il padre e la madre del bimbo hanno subito allertato il personale del 118, giunto nell’abitazione tarantina pochi minuti dopo.

PER IL BIMBO NON VI E’ STATO NULLA DA FARE

Gli uomini del pronto intervento, come comunicato dall’azienda sanitaria locale, hanno praticato le manovre di rianimazione, per poi trasportare il bambino in ambulanza presso il poliambulatorio di Leporano. Purtroppo per il piccolo, non vi è stato nulla da fare, visto che lo stesso è giunto in ospedale già in gravissime condizioni fisiche. I carabinieri stanno cercando di ricostruire l’accaduto, appurando se vi siano eventuali responsabili in questa tragica vicenda, che ricorda da vicino quanto accaduto ad una bambina del brindisino, morta anch’essa perché soffocata da un acino d’uva.

