Cade fulmine: interrotti treni Bologna-Padova/ Ultime notizie: a Castel Maggiore circolazione sospesa

Cade fulmine: stop treni Bologna-Padova, registrati gravi ritardi e deviazioni. Seconda interruzione anche sulla linea di Castel Maggiore, maltempo non dà tregua.

24 agosto 2018 Emanuela Longo

Il maltempo continua a non dare tregua sull'intera Penisola travolta non solo dai forti temporali e nubifragi ma anche da vere e proprie tempeste di fulmini. L'ultimo si è abbattuto a pochi chilometri dalla stazione di Bologna mandando in tilt l'intera circolazione dei treni e provocando uno stop della circolazione sulla linea che collega il capoluogo emiliano a Padova. Secondo quanto riportato da Repubblica.it, i tecnici di Rfi sono già al lavoro per tentare di ripristinare il prima possibile il problema che sarebbe più esteso di quanto inizialmente previsto. La linea, infatti, risulta essere interrotta anche in un secondo punto, ovvero a Castel Maggiore dove non sono ancora chiare le cause del disagio. Intanto per via delle conseguenze di questa nuova ondata di maltempo, l'ennesima che contraddistingue questa pazza estate sul piano meteorologico, dalle 17.10 circa il traffico ferroviario risulta essere rallentato per via della sospensione dei treni regionali, mentre per l'Alta Velocità sono state fatte delle deviazioni via Verona.

INTERROTTA ANCHE LA LINEA A CASTEL MAGGIORE

Il punto maggiormente danneggiato dal fulmine caduto sulla tratta dei treni Bologna - Padova sarebbe esattamente quello nei pressi del bivio Battiferro. Ad essere colpita è stata la linea che corre parallela ai binari. Sebbene le cause che hanno provocato lo stop della circolazione anche a Castel Maggiore siano al momento ignote, pare che anche qui ci sia stato un temporale e non si esclude che possa essere dovuto al medesimo motivo. Il maltempo ha certamente provocato lo stop di alcuni treni per i quali è stato deciso di fermare la corsa e sostituirli con autobus per trasportare i viaggiatori verso la stazione di Bologna. Su molti treni sono stati segnalati ritardi anche piuttosto importanti. Lo scenario meteorologico delle prossime ore non sembra essere affatto rassicurante e da nord a sud è stata valutata l'allerta gialla su gran parte del Paese che potrebbe portare a nuovi disagi nella circolazione ferroviaria e non solo.

