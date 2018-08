Deputato Lega contro magistrati: "Toccate Salvini e vi veniamo a prendere"/ Replica Anm: "inaudita gravità"

Deputato Lega contro magistrati: "Toccate Matteo Salvini e vi veniamo a prendere". Ultime notizie, Anm replica a Bellachioma: "fatto di inaudità gravità"

Giuseppe Bellachioma (Facebook)

Deputato Lega contro magistrati: "Toccate Salvini e vi veniamo a prendere”, caos per le parole di Giuseppe Bellachioma. Vi stiamo riportando nel corso di queste ore la vicenda della Nave Diciotti, con la Procura di Catania che sembrerebbe al lavoro per indagare contro ignoti per trattenimento illecito e sequestro di persona. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha sottolineato a tal proposito: “Nessun ignoto, indagate me”. Ed ecco la presa di posizione di Giuseppe Bellachioma, esponente del Carroccio: “Matteo Salvini pare che per la nave Diciotti, ferma nel porto di Catania, la procura stia indagando “ignoti” per “trattenimento illecito” e sequestro di persona”. Ed ecco l’avviso di Bellachioma che ha scatenato la bufera: “Messaggio da parte della Lega Abruzzo: se toccate il Capitano vi veniamo a prendere sotto casa, occhio!!!”. Il post è stato rimosso da Facebook, ma non è passato assolutamente inosservato…

LA REPLICA DI ANM

L'Associazione Nazionale Magistrati, come riportato da Repubblica, ha diramato una nota per prendere posizione sull'attacco di Giuseppe Bellachioma: "Si tratta di una azione di una inaudita gravità che rappresenta un inaccettabile tentativo di interferire nella attività dei magistrati impegnati nella delicata vicenda. È un fatto senza precedenti, tenuto conto della provenienza da un parlamentare, da chi dovrebbe rispettare l'attività che svolgono tutte le Istituzioni, tra esse la magistratura". E sottolinea: "L'ANM respinge ogni tentativo di interferenza e di intimidazione, assicurando che tutti i magistrati svolgono e continueranno a svolgere i propri compiti rispondendo esclusivamente alla legge, per cui ogni tentativo di condizionamento sarà vano". E anche l'opposizione è partita all'attacco: "Abbiamo ancora un ministro della giustizia in questo paese che prende posizione contro queste affermazioni gravissime o anche #Bonafede ormai è lo scendiletto di #Salvini?", il commento su Twitter della dem Alessia Morani.

© Riproduzione Riservata.