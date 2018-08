Diano Marina, bagnino trovato impiccato/ Ultime notizie, il 21enne è morto dopo quattro giorni in ospedale

Diano Marina, bagnino trovato impiccato. Ultime notizie, il 21enne di Santena è morto dopo quattro giorni in ospedale di Sanremo, ecco cos'è successo.

Diano Marina, bagnino trovato impiccato: non ce l’ha fatta Stefano G., ragazzo di 21 anni di Santena che è deceduto dopo quattro giorni all’ospedale di Imperia. La vicenda si è verificata domenica 19 agosto 2018 e secondo le primissime informazioni trapelate dalle indagini dei carabinieri, sarebbe dovuta a una delusione d’amore. Il bagnino è stato ritrovato all’interno di una cabina dello stabilimento balneare di Diano Marina, nota località balneare ligure in provincia di Imperia: poco prima, dopo una cena con alcuni amici, aveva deciso di inviare un messaggio a un suo amico annunciando le sue intenzioni e le ragioni dell’estremo gesto. Sul posto sono immediatamente intervenuti dei colleghi bagnini, i primi a praticargli il massaggio cardiaco: con l’arrivo dei sanitari della Croce Rossa di Diano Marina, Stefano è stato trasportato in codice rosso prima all’Ospedale di Imperia e, in seguito, in quello di Sanremo.

BAGNINO SUICIDA PER DELUSIONE D'AMORE

Come riportato dai colleghi di Imperia Post, il ventunenne di Santena è morto dopo quattro giorni di ricovero nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Sanremo. Originario di Torino, Stefano versava in condizioni definite stazionarie in un primo momento, ma sono poi precipitate nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 agosto 2018. I medici, dopo aver tentato di salvarlo, non hanno potuto fare altro che constatare la morte cerebrale del giovane. Sanremo News sottolinea che i medici hanno deciso successivamente di staccare le macchine che tenevano in vita Stefano dopo che la situazione era divenuta irreversibile per il suo stato di salute. Una tragedia che ha sconvolto la regolare vita di Diano Marina, invasa in queste settimane da migliaia di turisti: un ragazzo di appena 21 ha deciso di farla finita per una delusione sentimentale.

