Diciotti, in corso riunione Sherpa UE: situazione sbloccata?/ Ultime notizie, 154 migranti in attesa a Catania

Diciotti, in corso riunione Sherpa: situazione sbloccata? Ultime notizie, 154 migranti in attesa a Catania. Intanto Salvini e Di Maio ribadiscono la linea dell'Italia

La nave Diciotti ancora ferma a Catania

E’ ancora ferma presso il porto di Catania, la nave Diciotti della Guardia Costiera, con a bordo 154 migranti. 27 minori sono stati fatti sbarcare mercoledì sera e presi in carico dalle autorità italiane, mentre gli altri profughi sono sempre in attesa di conoscere il proprio destino. La svolta potrebbe arrivare oggi, visto che è in corso un incontro fra gli sherpa (emissari) di 12 paesi dell’Unione Europea, circa lo sbarco e la ricollocazione dei naufraghi. Nel frattempo il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha ribadito per l’ennesima volta la linea dura dell’Italia in merito all’accoglienza, poi confermata anche dal ministro del lavoro, Luigi Di Maio: nessuno metterà piede nel Bel Paese previo accordo con gli altri stati europei. Clicca qui per il precedente approfondimento sulla nave Diciotti

BUDAPEST RIFIUTA DI ACCOGLIERE PARTE DEI MIGRANTI

La replica della Commissione Europea non si è fatta attendere, per mano di Alexander Winterstein, il portavoce della CE, che ha spiegato che ogni stato membro ha sempre pagato il suo contributo, sottolineando che le minacce non aiutino a trovare una soluzione. Nel frattempo Budapest ha fatto sapere che non accoglierà alcun migrante della Diciotti, come spiegato dal ministro degli esteri ungherese Peter Szijjarto, mentre Sebastian Kurz, cancelliere austriaco, ha commentato così le dichiarazioni di Di Maio circa l’ipotesi di stoppare il contributo italiano al bilancio UE: «Do poco conto alle minacce, e specialmente a minacce del genere».

© Riproduzione Riservata.