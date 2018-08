Emiddio Novi è morto/ Ultime notizie Foggia, ex senatore di Forza Italia travolto e ucciso da camion

Emiddio Novi (Facebook)

Emiddio Novi è morto: incidente fatale per l’ex senatore di Forza Italia, deceduto all’età di 72 anni dopo essere stato travolto ed ucciso da un camion della spazzatura a Sant’Agata di Puglia, provincia di Foggia. Come riportato dai colleghi di Foggia Today, l’incidente è avvenuto verso le ore 8.00 di oggi, venerdì 24 agosto 2018, in piazza XX Settembre: originario del paesino dei Monti Dauni, il senatore è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri della compagnia locale, al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente ed appurare le responsabilità. La conferma è giunta dal figlio di Emiddio Novi, che ha scritto su Facebook: “Emiddio Novi è morto oggi nel suo paese natale, Sant'Agata di Puglia. Lo ha portato via un tragico ed assurdo incidente. Se ne è andato troppo presto, ed il vuoto che lascia è incolmabile. Ciao Emiddio ciao papà”.

EMIDDIO NOVI E' MORTO

Laureatosi in giurisprudenza, Emiddio Novi ha iniziato la carriera da giornalista presso il quotidiano Roma come coordinatore dei servizi interni, esteri ed economia, per poi divenire inviato negli Stati Uniti d’America per seguire la politica estera. Successivamente Novi ha diretto il Giornale di Napoli ed ha collaborato con altre testate, tra cui La Notte e Il Giornale di Napoli. Dal 1994 al 2008 è stato parlamente con Forza Italia: eletto a Napoli nel 1994, ha ricoperto l’incarico di vicepresidente del gruppo alla Camera dei Deputati, divenendo anche capogruppo alla Commissione giustizia e componente della Commissione esteri alla Camera. Nel 1996 è stato eletto al Senato, dove è stato rieletto nel 2001. Sulla tragica scomparsa di Novi è intervenuto il sindaco di Sant’Agata di Puglia: “"Un grande lutto per la nostra comunità. Ci stringiamo intorno alla famiglia Novi. Quest'ultimo, pur vivendo da anni a Napoli, era rimasto molto legato al suo paese di origine. Nel giorno dei funerali proclameremo il lutto cittadino"”, le parole di Gino Russo riportate da Repubblica.

