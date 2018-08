Eurojackpot/ Estrazione oggi n 34/2018: i numeri vincenti (24 agosto 2018)

Estrazione Eurojackpot di oggi, num. 34/2018: numeri vincenti del 24 agosto 2018, estrazioni in diretta in tutta Europa. Vincite e ultime notizie in aggiornamento live, tutti i risultati

24 agosto 2018 Silvana Palazzo

Estrazione Eurojackpot

Non vacilla il montepremi di Eurojackpot, anzi è arrivato a 49 milioni di euro per l'estrazione di oggi, venerdì 24 agosto. Verrà indovinato il 5+2? Se qualcuno dovesse riuscirci, conquisterebbe un Jackpot importante. Questo gioco sta lasciando tutti senza parole, mentre la Fortuna continua la caccia al giocatore che indovinerà la combinazione fortunata. L'assalto al primo premio la settimana scorsa è andato a vuoto, quindi la caccia riparte oggi. L'Italia è chiamata a migliorare i risultati di venerdì scorso, quando il premio più alto che è stato vinto nel nostro Paese è stato di 222 euro circa. La Fortuna è stata invece generosa con gli altri giocatori, come con i cinque che hanno realizzato il 5+1 da poco meno di 370mila euro. Altrettante schedine fortunate per il 5+0, in questo caso da 130mila euro circa. Per nuovi numeri vincenti e premi bisognerà aspettare l'estrazione di stasera di Eurojackpot.

ESTRAZIONE EUROJACKPOT DI OGGI: I NUMERI VINCENTI

La sfida con il resto d'Europa per vincere il montepremi milionario di Eurojackpot è ripartita. Sono 18 i Paesi in gara per conquistare il grande Jackpot in palio ogni venerdì. Rassicuriamo chi si avvicina per la prima volta a questo gioco: le modalità sono semplicissime, basta mettere in gioco almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di 2 euro. Sono 12 le categorie di vincita, dal 5+2 al 2+1, con cui Eurojackpot premia i suoi giocatori. Per il Jackpot milionario europeo però bisogna indovinare la combinazione fortunata, realizzando così l'ambitissimo 5+2. Vi ricordiamo che è possibile giocare in ricevitoria e online. E visto che siamo in tema di ricordi, vi riproponiamo quanto accaduto la settimana scorsa, quando la combinazione vincente estratta è stata la seguente: 12-2-43-44-32 Euronumeri: 3-4. Oggi però è in programma una nuova estrazione, e allora buona fortuna!

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

-

Euronumeri: -

(I numeri vincenti del concorso del Sivincetutto SuperEnalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© Riproduzione Riservata.