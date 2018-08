FRIULI, MIGRANTI DALLA SLOVENIA: FEDRIGA, "80 ALLONTANAMENTI"/ Ultime notizie, sgomberi e forestali al confine

Friuli, migranti dalla Slovenia: Fedriga,"80 allontanamenti": ultime notizie, la stretta del governatore della Lega contro i "bivacchi non autorizzati". Sgomberi e forestali al confine.

Non c'è soltanto l'immigrazione proveniente dal Mediterraneo, nei pensieri della Lega. Basta vedere cosa sta accadendo in Friuli al confine con la Slovenia, dove il neo-governatore Massimiliano Fedriga ha annunciato una stretta contro i "bivacchi non autorizzati" a Trieste che si tradurrà in una politica fatta di controlli più serrati alla frontiera, anche mediante il dispiegamento sul posto dei forestali. Come riportato dall'Huffington Post, Fedriga ha spiegato:"Dalla prossima settimana la Regione metterà a disposizione il corpo forestale del Fvg per attività di supporto ai controlli lungo la fascia confinaria tra Fvg e Slovenia e, nel frattempo, grazie al pronto intervento del ministero degli Interni, mai prima d'ora così tempestivo, le autorità preposte provvederanno ad allontanare da Trieste tutti i migranti irregolari che si sono resi recentemente protagonisti di bivacchi non autorizzati sulle Rive cittadine". Il governatore Fedriga, insiema agli assessori Roberti e Zannier, ha aggiunto:"L'intensificarsi degli arrivi attraverso la frontiera italo-slovena è stato affrontato fin dallo scorso mese con un consistente rafforzamento della presenza di forze di Polizia nelle aree piu' a rischio, proprio ieri nuovamente implementato con l'obiettivo di garantire la sicurezza del territorio e dei cittadini".

"SUBITO 80 ALLONTANAMENTI"

Ma in cosa si tradurrà "praticamente" il muro innalzato dal governato del Friuli Venezia-Giulia Massimiliano Fedriga in fatto di migranti al confine sloveno? Intanto, come riportato da La Repubblica, il presidente regionale ha dichiarato:"Ottanta persone verranno immediatamente allontanate. Non in un giorno, ma in poche ore". Fedriga ha messo nel mirino anche i gruppi accampati nel centro di Trieste e si è scagliato contro i cosiddetti "sostenitori dell'accoglienza diffusa". Il governatore del Fvg, che ha anche fatto presente di stare valutando il coinvolgimento degli uomini della Protezione Civile nell'attività di presidio del confine, ha ribadito: "Noi ai ricatti non ci stiamo: la risposta è l'allontanamento immediato di queste persone e continueremo in questa direzione". Nessuno, ha aggiunto Fedrga, "può pensare di giocare sulla pelle dei friulani e dei giuliani" o pensare di "utilizzare l'immigrazione clandestina per continuare a riempirsi le tasche". Il Friuli Venezia Giulia metterà a disposizione dunque "più uomini della Regione" per difendere non "soltanto i friulani e i giuliani, ma tutto il Paese" poiché, ha concluso, il Friuli Venezia Giulia "è la frontiera di tutto il Paese".

