Firenze, rapina in banca sventata dalla polizia: 2 arresti/ Come un film: presenti usciti con le mani alzate

Firenze, rapina in banca sventata dalla polizia: 2 arresti. Come un film: tutti i presenti sono usciti con le mani alzate, fra cui gli stessi malviventi, poi fermati

Una rapina finita decisamente male per due malviventi. Due uomini originari di Roma hanno fatto irruzione armati di pistola e di un taglierino, presso la filiale della Cassa di Risparmio di Firenze in via il Prato, presso il capoluogo toscano. Purtroppo per loro, è scattato l’allarme, e pochi minuti dopo è giunta sul luogo della rapina la polizia, che ha circondato l’edificio. I due banditi sono stati costretti ad uscire mani in alto, proprio come in una scena di un film, e consegnarsi alle forze dell’ordine. L’episodio, stando a quanto riferito da diversi organi di informazione online, a cominciare dai colleghi dell’agenzia Ansa, si è verificato questo pomeriggio, poco prima delle ore 16:00, non lontano dal centro città.

L’ALLARME DELLA SEDE CENTRALE

A dare l’allarme è stata la sede centrale della Cassa di Risparmio, in quel di Novoli, che a loro volta hanno contatto gli uomini del centro 113, segnalando un’anomalia nella comunicazione telefonica con la filiale fiorentina, interrottasi bruscamente. Allertata, la polizia è giunta sul luogo della rapina con due volanti e un mezzo blindato dell'Unità operativa di pronto intervento, specializzata in operazioni antiterrorrismo. Gli agenti hanno fatto uscire tutte le persone all’interno della banca con le mani alzate, compresi clienti e personale: concluso l’arresto, i presenti hanno applaudito gli agenti.

