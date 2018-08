Ilva, Di Maio “L’annullamento non è ancora chiuso”/ Ultime notizie: “Il tavolo con i sindacati prosegua"

Ilva, Di Maio “L’annullamento non è ancora chiuso”. Ultime notizie, il ministro del lavoro e dello sviluppo economico parla ai microfoni di Rai Tre. “Il tavolo con i sindacati prosegua"

C’è sempre la questione Ilva di Taranto al centro degli argomenti di maggiore interesse. Nella giornata di ieri il ministro del lavoro e dello sviluppo economico, Luigi Di Maio, ha messo in discussione la gara di assegnazione che ha visto come “vincitore” Arcelor Mittal. Reazione che ha visto lo scatenarsi di diversi esponenti del mondo politico, a cominciare dall’ex titolare del Mise, Calenda, ma il leader grillino non sembra intimorito. Oggi, parlando ai microfoni di Rai Tre presso il programma Agorà Estate, ha infatti ribadito il suo concetto: «La questione dell’annullamento della gara non è finita».

LA QUESTIONE DEL PARERE DELL’AVVOCATURA

Ieri Di Maio aveva parlato di “delitto perfetto”, visto che la gara di assegnazione sarebbe irregolare ma non annullabile, ma il vice-premier non ha perso le speranze: «Per annullarla – ammette - non basta che ci sia l’illegittimità, ci vuole anche un altro semaforo che si deve accendere, quello dell’interesse pubblico, e lo stiamo ancora verificando». L’Avvocatura ha sottolineato in 35 pagine, come riferisce Il Fatto Quotidiano, che nell’assegnazione della gara vi erano dei vizi non tali da permettere l’annullamento d’ufficio e tale parere verrà reso pubblico a breve, svela Di Maio: «Lo vedranno tutti dal 7 settembre in poi perché l’Avvocatura mi ha scritto che non è ostensibile durante la procedura di accertamento della legalità. Tra 15 giorni tutti lo potranno leggere». Infine, un messaggio ai sindacati: «Il tavolo deve andare avanti, se i sindacati non ci vanno, è una responsabilità che si assumono i sindacati».

