JESOLO, 15ENNE VIOLENTATA: SI CERCA UNO STRANIERO/ Ultime notizie, il racconto della notte da incubo

Jesolo, ragazza 15enne violentata in spiaggia. Ultime notizie Venezia, si cerca un giovane straniero per lo stupro di una turista nella nota località.

24 agosto 2018 - agg. 24 agosto 2018, 10.30 Carmine Massimo Balsamo

Una notte da incubo quella vissuta da una 15enne turista in vacanza in questi giorni a Jesolo, in Veneto. La giovane voleva divertirsi in un locale del centro, conoscere nuova gente, e magari, incontrare un ragazzo, ma il tutto si è trasformato in una serata di terrore. Come riferito dai colleghi di TgCom24.it, l'adolescente si trovava in un locale di piazza Mazzini assieme ad amici, quando ha conosciuto un ragazzo straniero. I due hanno deciso di allontanarsi volontariamente, appartandosi in spiaggia. Peccato però che il ragazzo sia andato oltre, consumando un rapporto sessuale con la 15enne nonostante quest’ultima non fosse consenziente. A fine serata gli amici della vittima sono usciti del locale per cercarla, e le urla e i pianti della stessa li hanno condotti fino alla spiaggia dove si è appunto consumata la violenza. La 15enne è stata ricoverata presso l’ospedale di San Donà di Piave dove è stato attivato il protocollo per i casi di violenza sessuale. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

Jesolo, ragazza 15enne violentata in spiaggia: stupro nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 agosto 2018 nella nota località marittima in provincia di Venezia. Come riportato dai colleghi del Corriere della Sera, la turista è stata adescata all’interno di un locale da un giovane straniero e, dopo essersi allontana dal locale, è stata stuprata. Gli investigatori sono al lavoro per rintracciare l’autore dell’abuso sessuale e sono alla ricerca, appunto, di un giovane straniero: il ragazzo ha convinto la giovane a lasciare la sua compagnia per una conversazione più intima lontano dal locale ma, giunti sulla spiaggia lontani da occhi indiscreti, ha approfittato di lei. Dopo la violenza sessuale, è fuggito ed ha fatto perdere le sue tracce.

Sulla terribile vicenda stanno indagando in queste ore le forze dell’ordine, con la polizia a caccia dell’aggressore. La giovane quindicenne, in vacanza insieme alla famiglia di origini friulane nella località veneziana, fa parte delle tante ragazze e ragazzi che trascorrono le serate nelle discoteche sul litorale per divertirsi in comitiva, ma purtroppo è stata vittima di una aggressione terribile come uno stupro sessuale. Come riportato dai colleghi de Il Giornale, il sindaco di Jesolo Valerio Zoggia ha commentato sulla vicenda: “Spacciatori e ladri si limitano a spostarsi di qualche metro, servirebbero pene più severe come reale deterrente”.Da chiarire ancora alcuni aspetti del fatto, come ad esempio se la ragazza sia stata avvicinata nel locale o nelle fasi precedenti della sua vacanza. Sono ventitre, in totale nell’ultimo anno, i casi registrati di violenza sessuale nel veneziano: il 28 per cento in più rispetto al 2017.

