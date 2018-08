Lecce, turisti truffati su casa-vacanza: il Salento li adotta/ “Avete un mare bello, ma il cuore di più!”

Lecce, turisti truffati su casa-vacanza: il Salento li adotta. L'incredibile avventura vissuta da una giovane coppia toscana e l'inaspettato lieto fine.

24 agosto 2018 Emanuela Longo

Truffati su casa-vacanza: Salento li adotta (Pixabay)

La vacanza in Salento, dopo 10 lunghe ore di viaggio, non era iniziata affatto nel migliore dei modi per una coppia di turisti partita dalla Toscana e giunta fino ad Uggiano, cittadina in provincia di Lecce. Qui Laura Bonelli e Gianluca Pucci avevano prenotato la casa-vacanze che per qualche giorno avrebbe fatto vivere la coppia di Massa in totale relax, tra buon cibo e mare. Una volta giunti nella cittadina salentina, però, si sarebbero accorti di essere stati vittime di una truffa online. Quell'appartamento tanto agognato e pagato in anticipo, in realtà non esisteva e la persona che avrebbe dovuto accoglierli aveva il telefono spento. Da qui la grande delusione della coppia, raccontata nelle passate ore sul gruppo Facebook "Sei di Uggiano La Chiesa e Casamassella se...": " Ci siamo rimasti molto male e la nostra vacanza non stava iniziando molto bene..", ha raccontato Laura, prima però che proseguisse nel suo racconto caratterizzato da una svolta inaspettata che porterà al lieto fine. Tutto aveva assunto le sembianze di un film ma quanto vissuto dalla coppia toscana non poteva che essere l'assoluta realtà. Man mano che chiedevano in paese informazioni su una casa che in realtà non esisteva, la gente del posto cercava di capire cosa stesse accadendo al fine di poter loro essere utile. Nessuno dei B&B del posto risuonava familiare rispetto all'alloggio promesso ai due giovani. Alle loro ricerche si sono così ben presto uniti anche gli stessi abitanti della cittadina salentina.

CITTADINANZA ONORARIA AI DUE TURISTI TOSCANI

Laura Bondielli, fino a quel momento una turista truffata, ha iniziato ad avere la consapevolezza di essere tra gente ben diversa da quella che si era intascata i loro soldi fornendo una casa-vacanze inesistente: "Dei signori ci hanno detto dove parcheggiare ed hanno iniziato a camminare con noi al seguito in giro per il paese. Ad ogni passo chiedevano a qualcuno, che a sua volta chiedeva a qualcuno", prosegue nel suo avvincente racconto su Facebook. Una ricerca che ha coinvolto anche la proloco ed i vigili. "Sono stati chiamati tutti, parenti vicini e lontani, amici, chiunque. Ci avete buttato addosso tanta di quell’accoglienza e gentilezza che non credevamo possibile", ha aggiunto la donna. La coppia toscana, dunque, in pochi minuti è passata dall'essere senza un appartamento a dover scegliere tra le mille soluzioni avanzate dai salentini. "Ci avete invitati a cena, in un posto bellissimo, con persone solari ed è stato divertentissimo", ha aggiunto Laura, ancora incredula. " Vi siete scusati per cose di cui non ci entravate niente, per tenere le distanze da questi scorretti comportamenti ed avete dato un immagine meravigliosa, che adesso ci stiamo portando a casa come il ricordo più bello della vacanza!". Insomma, quella vacanza iniziata con il piede sbagliato è terminata nel migliore dei modi, tra un'accoglienza inaspettata e fichi d'India dati loro in dono. "Avete un mare bello, ma il cuore di più", ha concluso la donna dopo aver fatto ritorno nella sua Toscana. A completare questa bella storia anche la cittadinanza onoraria di Uggiano che il sindaco Salvatore Piconese ha voluto destinare ai due turisti, ai quali sarà anche dedicata la "Gran festa del pane e dell'olio".

