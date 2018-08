Lucca, foto hard al fidanzatino su Whatsapp diventano virali/ Anche video su chat della scuola: 9 denunciati

Lucca, foto hard al fidanzatino su Whatsapp diventano virali: nuovo incubo per una minorenne. Immagini e video finiscono sulla chat della scuola, la denuncia della madre.

24 agosto 2018 Emanuela Longo

Lucca, foto hard al fidanzatino su Whatsapp diventano virali

Quelle foto "osé" inviate da una ragazzina di neppure 14 anni al fidanzatino e destinate a restare private, alla fine hanno fatto il giro per tutta la Garfagnana, in provincia di Lucca, fino a raggiungere persino la chat della scuola frequentata dalla minore. Solo a quel punto la situazione è diventata davvero invivibile per la ragazzina, ancora una volta vittima dell'eccessiva superficialità con cui vengono usati, soprattutto dai giovanissimi, i social network ed in questo caso specifico il popolare servizio di messaggistica, Whatsapp. A riportare la storia che arriva dalla Toscana è il quotidiano La Nazione nella sua edizione online, che spiega come un vero punto definitivo alla vicenda sia stato messo proprio dalla madre della 13enne, presentando querela dopo essere venuta anche lei a conoscenza delle immagini scabrose con protagonista proprio la figlia minorenne e finite anche sul suo cellulare. Sul caso sono attualmente in corso le indagini dei Carabinieri di Castelnuovo di Garfagnana che hanno già denunciato al tribunale dei minori ben nove ragazzini, tutti di età compresa tra i 16 ed i 17 anni e residenti nel medesimo territorio, con l'accusa di divulgazione di pornografia minorile.

INDAGINI INIZIATE A FEBBRAIO

L'indagini sulle foto hard di una minorenne diffuse via Whatsapp era partita lo scorso febbraio in seguito a voci sempre più insistenti ed alla stessa denuncia della madre della vittima. Le forze dell'ordine hanno appurato che il fidanzatino della minorenne avrebbe condiviso su una chat di gruppo video e immagini sessualmente espliciti all'insaputa della stessa ragazzina. Quel materiale avrebbe così iniziato a fare il giro passando prima sulla chat della squadra di calcio di alcuni ragazzi finendo infine sulla chat della scuola frequentata dalla stessa minore. Le immagini in poco tempo sono diventate inevitabilmente virali dando il via all'incubo per la 13enne. Grazie ad una serie di interrogatori è stato possibile ricostruire la catena della pubblicazione delle foto scabrose e la vicenda ha dimostrato come anche ragazzini di 16 o 17 anni non siano assolutamente in grado di usare lo smartphone e app come Whatsapp.

© Riproduzione Riservata.