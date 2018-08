MALORE COPILOTA SU VOLO RYANAIR/ Ultime notizie: aereo dirottato a Trapani, doveva atterrare a Palermo

Malore copilota su volo Ryanair: l'aereo doveva atterrare a Palermo ma è stato direttato all'aeroporto di Trapani. L'uomo è stato trasportato al pronto soccorso una volta atterrati.

Fuoriprogramma su un volo Ryanair proveniente da Londra Stansted diretto a Palermo. Lo spiacevole episodio che ha visto protagonista il copilota dell'aereo è andato in scena ieri sera, quando il volo diretto allo Falcone-Borsellino di Palermo è stato dirottato al "Vincenzo Florio" di Trapani Birgi per il malore che ha colpito il malcapitato ai comandi del velivolo. A riportare quanto è accaduto è l'Ansa, secondo cui a causare il dirottamento da Palermo a Trapani avrebbe contribuito il forte maltempo abbattutosi sul capoluogo siciliano. Pare infatti che dopo aver girato intorno all'aeroporto Falcone-Borsellino per circa mezzora, preso atto delle condizioni proibitive causate dal violento temporale che si stava abbattendo sullo scalo palermitano, il comandante abbia preso la decisione di dirottare il volo fino alla vicina Trapani.

IL TRASFERIMENTO IN OSPEDALE

Disagi a parte per i 186 passeggeri che credevano di atterrare a Palermo e si sono invece ritrovati a Trapani trovandosi costretti ad affrontare un ritardo inaspettato, è chiaro che quel che più conta in questa vicenda sono le condizioni del copilota colpito dal malore. Come riportato dall'Ansa, l'uomo è stato portato al Pronto Soccorso dell'ospedale Paolo Borsellino di Marsala per gli accertamenti del caso. Nessun problema ha riguardato in ogni caso le dinamiche del volo, atterrato allo scalo trapanese senza alcun problema alle ore 22:40. Era stato il comandante, come da prassi, a dichiarare lo stato di emergenza: da qui, il via ai vari passaggi attivati dal personale dello scalo di Birgi che hanno allertato la rete di intervento aeroportuale e sanitario consentendo il trasferimento in tempi celeri del copilota in ospedale.

