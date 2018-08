MALTEMPO LIGURIA, ALLERTA METEO GIALLA/ Ultime notizie: oggi e domani, pioggia e vento oltre i 100 km/h

Immagini di repertorio (foto da Pixabay)

Non sono giorni affatto facili per la Liguria: il crollo del ponte Morandi a Genova ha messo in ginocchio la popolazione di un'intera regione. Ma è proprio da questa tragedia che bisogna imparare il valore della prevenzione: da qui l'importanza di non sottovalutare l'allerta meteo gialla per oggi e domani lanciata dal bollettino Arpal, che già per la serata di oggi ha previsto l'arrivo di un'ondata di maltempo determinata da una perturbazione atlantica. Il meteo si caratterizzerà dunque per le sue condizioni di "marcata instabilità" con probabili temporali anche di forte intensità che andranno ad investire gran parte della regione. Non è un caso, come riportato dall'Ansa, che a causa dell'allerta tutte le operazioni al cantiere di ponte Morandi siano state sospese. Il maltempo, però, non sarà di passaggio: la Liguria potrebbe averne infatti addirittura fino a domenica.

ALLERTA GIALLA IN LIGURIA

Le previsioni dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure (Arpal) rispetto alla giornata di sabato 25 agosto sono chiare: avremo un meteo "variabile nel corso della giornata con locali schiarite, nuovo aumento delle condizioni di instabilità in serata per l'ingresso del fronte freddo con possibili fenomeni temporaleschi associati". Da tenere a mente sono anche le segnalazioni che arrivano direttamente dalla Protezione Civile, che ha parlato di probabilità di temporali forti su Centro e Levante, bassa probabilità a Ponente e vento forte da Nord su tutta la regione, con raffiche sui crinali che potrebbero arrivare fino a 100 km/h. I venti settentrionali al mattino saranno in prevalenza moderati, mentre si dovrebbe assistere ad una in temporanea diminuzione nel pomeriggio e ad un nuovo rinfornzo dalla serata. La protezione civile regionale ha comunque optato per l'allerta gialla dalle 20:00 di questa sera alle 23:59 di domani sabato 25 agosto in particolari zone, come riporta "La Riviera": lungo la costa da Spotorno a Camogli; Val Polcevera, Alta Val Bisagno; lungo la costa da Portofino al confine con la Toscana; tutta la provincia di La Spezia, Valfontanabuona e Valle Sturla; entroterra savonese dalla valle Stura fino alla Val Bormida; Valle Scrivia, Val D’Aveto e Val Trebbia.

